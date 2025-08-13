快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝核三「敦親睦鄰費」說 綠營都受不了

聯合報／ 記者劉星君王宏舜張曼蘋／連線報導
經濟部長郭智輝（中）13日出席「2025第九屆新能源國際論壇」。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝（中）13日出席「2025第九屆新能源國際論壇」。記者曾吉松／攝影

重啟核三公投在即，經濟部長郭智輝日前在立法院答詢被問及當地居民多同意核三延役時稱「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」藍白昨譴責郭智輝要求他道歉下台，綠營批評聲浪也四起，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，郭智輝不夠有同理心，綠委王世堅更批郭「很可惡、死性不改」。

屏東縣長周春米在臉書發文，直指「郭智輝部長你錯了」，令人遺憾，這從不是特權與好處，「請郭部長將心比心、謙卑以對」。「鄉親要的是安全、安心，是遠離核災！」

周春米說，聽到郭智輝的發言讓人遺憾，郭部長或許不了解睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

郭智輝再次失言，吳思瑤昨無奈表示，「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」，這是郭智輝該好好去思考的問題。郭智輝顯然對屏東鄉親的敦親睦鄰制度不夠熟悉、掌握，也不夠有充分同理心。

王世堅說，郭智輝的說法非常不妥、很可惡，凸顯郭智輝心目中權力傲慢，完全不了解地方心聲和民眾對核電的憂慮，「建議他做一天和尚敲一天鐘，不該講的話不該輕易說出口、死性不改」。

民進黨立委莊瑞雄說，郭智輝是細緻化說人性心態、講出大家不喜歡的真相，但政府要憐憫心態，不是說在地民眾拿了錢就會接受核廢料。

國民黨主席朱立倫昨強烈譴責郭智輝的態度；郭智輝不能保衛台灣經濟、不能守護台灣基礎能源，竟說出屏南民眾支持核電，只是為地方敦親睦鄰費，這完全不是事實。絕大多數民眾當然支持核電延役，大家都批評為何已補貼台電三千億元，還漲四次電價。

民眾黨團總召黃國昌要求郭智輝公開道歉並下台，他說，郭智輝自以為是大老闆，就汙辱在地鄉親，這些鄉親或許沒有郭大董事長賺的錢多，但每一位都是善良、純樸又努力的台灣人，「經濟部長憑什麼用這種口氣講垃圾話？」

公投 核能 核電 台電 郭智輝 民進黨

延伸閱讀

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

嗆郭智輝講垃圾話！黃國昌：自以為是大老闆就汙辱鄉親 立刻下台

相關新聞

郭智輝核三「敦親睦鄰費」說 綠營都受不了

重啟核三公投在即，經濟部長郭智輝日前在立法院答詢被問及當地居民多同意核三延役時稱「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」...

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

核三公投交鋒…黃國昌轟錯誤能源政策 吳亞昕提核廢風險

核三重啟公投八月廿三日投票，第四場意見發表會昨登場，正方代表民眾黨主席黃國昌表示，當前台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽...

「敦親睦鄰費」爭議 郭智輝反問：這叫做失言嗎？

經濟部長郭智輝日前回應超過七成恆春半島四鄉鎮居民支持核三廠延役時，表示「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」被質疑失言...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

不想延役核三就威脅撤睦鄰費？國民黨批土匪政府

核三重啟公投23日投票，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達 70%。經濟部長郭智輝卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。