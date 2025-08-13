民眾黨力拚核三重啟公投突破門檻 「從核說起」戶外展覽西門町登場

核三重啟公投下周投票，民眾黨力拚年輕人支持，特別選在西門町舉辦展覽。民眾黨主席黃國昌表示，重大政策應該交由人民共同決定，台灣的民主就是由台灣人民作主，不是民進黨跟賴清德總統說了算，呼籲全民在8月23日站出來投票，也是為下一代守住選擇的權利。

民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會共同舉辦「從核說起」展覽，地點選在台北捷運西門站6號出口前廣場，民眾黨今天與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會舉行開幕記者會，希望藉此鼓勵年輕世代勇於發聲，積極參與國家重大能源政策選擇。

清大核子工程與科學研究所教授李敏指出，他在2018年發起「以核養綠」公投，主張廢除電業法第95條，獲得近600萬名選民支持，民眾期待台灣繼續使用核能，由於民進黨政府的忽視，導致電價節節高漲、空氣品質惡化，也讓民眾健康受到威脅。

李敏認為，如果當年政府聽從公投結果，台灣就會有600億度核電，不需要購買這麼多天然氣與燃煤，也不必承受燃煤電廠造成的空氣汙染，呼籲所有人在8月23日站出來投票，核三重啟公投通過才能保障大家的健康。

潔淨能源推廣協會發起人翁華志指出，無論是俄烏戰爭引發的能源安全問題，還是AI產業對穩定電力的高需求，在在顯示再生能源難以獨撐大局，全世界都已經開始重新擁抱核能，台灣不能繼續原地踏步，核能發電才是最適合的穩定低碳選項。

黃國昌表示，重大政策應該交由人民共同決定，這才是健康民主社會該有的樣貌，這場公投不只是能源選項的選擇，更是世代正義與台灣永續發展的關鍵考驗，台灣的民主就是由人民作主，民進黨過去以公投民主起家，如今卻用鴕鳥心態選擇完全迴避，辜負人民的期待。

黃國昌說，民眾黨堅定主張核三延役，呼籲所有人民投下同意票，但是也會秉持民主精神，尊重台灣社會不同的意見聲音，雖然只是資源有限的小黨，仍然會全力號召每一位關心台灣未來的公民，「8月23日站出來投票為台灣爭一口氣，也為下一代守住選擇的權利。」

民眾黨秘書長周榆修說明，本次展覽包含核能小學堂、專家開獎、反核闢謠及直球對決，希望透過各種展覽形式引導民眾，也能深入認識台灣日益嚴峻的能源危機，民眾黨也同步在全國各地推動宣講與行動，希望所有公民踴躍投票，力拚突破25%公投門檻。

