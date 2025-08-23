823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長

罷免之火燒全台，823投票過後終於落幕，726首波罷免25人都挺過危機，823的7位國民黨籍立委罷免案也全數未過關。此外，攸關供電、國家安全的核三重啟公投結果為未通過。聯合新聞網為您整理823罷免併公投資訊圖表，讓您看懂立院版圖變化、政治人物支持度消長，以及全國對核電看法變化。

文章目錄 核三vs.核四公投變化

立院席次版圖變化

遭罷免人物支持度消長

各選區投票率

核三vs.核四公投變化

2021年，由核能流言終結者創辦人黃士修領銜的「核四商轉公投」，因投票人數並未超過最低投票門檻，且同意票數未高於不同意票數，未通過。

2025年，藍白聯手推動「核三重啟公投」，牽涉國家供電安全、地區發展、核能安全與地方民眾的生活福祉，雖然投票人數並未超過最低投票門檻，最終核三重啟公投不通過，但同意票數達434萬1432票，不同意票為151萬1693票，差距十分懸殊。

2021年核四公投，全台22縣市中，共有12縣市的同意票大於不同意票；2025年的核三公投，全台22縣市的同意票皆大於同意票。

雖然重啟核三公投的同意票數達434萬1432票，約占投票人數的7成4，但全台投票率僅29.53%，在歷年公投當中排行倒數第三。僅論投票率，重啟核三公投只贏過「討黨產公投」的26.34%、「反貪腐公投」的26.08%。

立院席次版圖變化

2024年大選過後，立法院席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。726罷免過後，國民黨24名立委都安全過關。823罷免後，藍委7仙過海，立院版圖無變化。

遭罷免人物支持度消長

823第二波罷免明顯降溫，7個選區無論同意或不同意票，皆沒有超越遭罷免人物當年勝選得票數；此外，7人的同意票也沒有超過門檻線。

不過，7名國民黨立委的不同意票全數超過罷免門檻線。

各選區投票率

喧鬧大半年，726首波大罷免在藍綠最後衝刺拉抬選情後，投票率創下近年罷免案新高。相較726的民眾激情，823選情則顯得較為冷卻，7個選區的投票率在5成附近游走，其中顏寬恒、江啟臣所在的選區投票率皆突破5成。

商品推薦