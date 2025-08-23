快訊

立委罷免遭完封…賴總統盼卓揆堅守崗位 行政院：下周啟動人事改組

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

遭第4個女兒心死切割！吳宗憲燒光3千萬 冷嘆：身在福中不知福

823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長

聯合新聞網／ 綜合報導
核三重啟公投，雖然同意票數達434萬1432票，但沒有超過最低門檻，因此未通過。記者余承翰／攝影
核三重啟公投，雖然同意票數達434萬1432票，但沒有超過最低門檻，因此未通過。記者余承翰／攝影

罷免之火燒全台，823投票過後終於落幕，726首波罷免25人都挺過危機，823的7位國民黨籍立委罷免案也全數未過關。此外，攸關供電、國家安全的核三重啟公投結果為未通過。聯合新聞網為您整理823罷免併公投資訊圖表，讓您看懂立院版圖變化、政治人物支持度消長，以及全國對核電看法變化。

文章目錄

核三vs.核四公投變化

2021年，由核能流言終結者創辦人黃士修領銜的「核四商轉公投」，因投票人數並未超過最低投票門檻，且同意票數未高於不同意票數，未通過。

2025年，藍白聯手推動「核三重啟公投」，牽涉國家供電安全、地區發展、核能安全與地方民眾的生活福祉，雖然投票人數並未超過最低投票門檻，最終核三重啟公投不通過，但同意票數達434萬1432票，不同意票為151萬1693票，差距十分懸殊。

2021年核四公投，全台22縣市中，共有12縣市的同意票大於不同意票；2025年的核三公投，全台22縣市的同意票皆大於同意票。

雖然重啟核三公投的同意票數達434萬1432票，約占投票人數的7成4，但全台投票率僅29.53%，在歷年公投當中排行倒數第三。僅論投票率，重啟核三公投只贏過「討黨產公投」的26.34%、「反貪腐公投」的26.08%。

立院席次版圖變化

2024年大選過後，立法院席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。726罷免過後，國民黨24名立委都安全過關。823罷免後，藍委7仙過海，立院版圖無變化。

遭罷免人物支持度消長

823第二波罷免明顯降溫，7個選區無論同意或不同意票，皆沒有超越遭罷免人物當年勝選得票數；此外，7人的同意票也沒有超過門檻線。

不過，7名國民黨立委的不同意票全數超過罷免門檻線。

各選區投票率

喧鬧大半年，726首波大罷免在藍綠最後衝刺拉抬選情後，投票率創下近年罷免案新高。相較726的民眾激情，823選情則顯得較為冷卻，7個選區的投票率在5成附近游走，其中顏寬恒、江啟臣所在的選區投票率皆突破5成。

編輯推薦

公投 核電 核三 罷免 民眾黨 民進黨 國民黨

相關新聞

823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長

罷免之火燒全台，823投票過後終於落幕，726首波罷免25人都挺過危機，823的7位國民黨籍立委罷免案也全數未過關。此外，攸關供電、國家安全的核三重啟公投...

他不解全家7人挺擁核「只有我1人去投票」？網感嘆關鍵原因

核三重啟公投今（23）日進行投票與開票，同意票數4,341,432票，不同意票數1,511,693票，雖然同意票數大於不同意票，但未達全國投票權人4分之1以上的500萬523人，整體投票率偏低。有網友以自身例子表示，全家人共7人都挺擁核「只有我1人投票」，讓他相當不解，引出網友曝光核心原因。

逾434萬票支持核三重啟 台電：依法啟動自我安檢

核三重啟公投結果雖然未通過，但仍有高達400萬票支持重啟，台電23日表示尊重，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源...

核三重啟公投屏東「同意票較多」 綠民代認民進黨面臨更艱鉅挑戰

核三重啟公投未通過，屏東縣結果是同意大於不同意相差3萬多票。民進黨屏東縣議員梁育慈說，不諱言這次公投結果，民進黨在屏東將...

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

重啟核三公投雖然未跨過門檻，同意票卻大幅領先不同意票。立委柯志恩在政論節目上表示，以往四大公投案或總統大選都是「南票北補...

核三公投結果出爐 綠盟：投票率不到3成是對假公投最強烈否定

核三重啟公投未過。綠色公民行動聯盟指出，擁核方宣稱公投同意票代表「7成民意」，刻意忽視投票率不到3成這個關鍵事實。真正的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。