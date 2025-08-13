快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報資料照片
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報資料照片

經濟部長郭智輝昨日在立法院答詢國民黨立委蘇清泉，針對核三延役表示「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們（屏東鄉親）還會不會支持」，引發譁然。蘇清泉今日表示，眾人對郭智輝的失言義憤填膺，痛責其與民鬥嘴性格與毫無格局，應該道歉下台。

蘇清泉指出，對郭智輝失言引導錯誤風向，他要再予以澄清，屏東鄉親會支持核三廠延役，絕非著眼於敦親睦鄰經費，而是基於累計40年來的健康安全無虞，基於恆春民眾與核三廠共存共榮的長期情感。

蘇清泉說，這說法或許限於抽象，不妨來做個類比，台中火力發電廠同樣也有敦親睦鄰經費，然而台中人反對中火卻不遺餘力，按郭智輝的邏輯做延伸，難道要解釋為台中人比屏東人不貪財？或是嫌回饋金太少，所以解釋為台中人更貪心？

蘇清泉強調，台灣在國民黨執政下大力推動基礎建設，蔣經國一口氣推動核一、二、三建廠，釋放民間活力發展經濟，不用擔心缺電問題，毫無後顧之憂，如今的民進黨不但將過去40年累積的台灣家底揮霍殆盡，還反過頭來嫌人民領補助？

蘇清泉總結，講句不客氣的話，要不把綠能保價收購拿掉，看看那些綠友友還要不要挖田砍樹種電？

公投 核能 核電 屏東 蘇清泉 核三廠 郭智輝

延伸閱讀

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

嗆郭智輝講垃圾話！黃國昌：自以為是大老闆就汙辱鄉親 立刻下台

【重磅快評】可怕的不是郭智輝失言 而是他說出心裡想講的話

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

經濟部長郭智輝昨日在立法院答詢國民黨立委蘇清泉，針對核三延役表示「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們（屏東鄉親）還會不會支持」，...

影／核三延役公投 黃國昌籲18歲青年站出來投票決定國家未來

由台灣民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會所共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開...

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

核三重啟公投8月23日投票，賴清德總統今天表態「投下不同意票」。民眾黨主席黃國昌說，賴總統邏輯錯亂到無以復加，肖想獨裁到...

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

針對「核三重啟公投是虛假政治公投」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨過去從公投起家，如此不負責任地貼標籤，顯示其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。