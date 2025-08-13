郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局
經濟部長郭智輝昨日在立法院答詢國民黨立委蘇清泉，針對核三延役表示「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們（屏東鄉親）還會不會支持」，引發譁然。蘇清泉今日表示，眾人對郭智輝的失言義憤填膺，痛責其與民鬥嘴性格與毫無格局，應該道歉下台。
蘇清泉指出，對郭智輝失言引導錯誤風向，他要再予以澄清，屏東鄉親會支持核三廠延役，絕非著眼於敦親睦鄰經費，而是基於累計40年來的健康安全無虞，基於恆春民眾與核三廠共存共榮的長期情感。
蘇清泉說，這說法或許限於抽象，不妨來做個類比，台中火力發電廠同樣也有敦親睦鄰經費，然而台中人反對中火卻不遺餘力，按郭智輝的邏輯做延伸，難道要解釋為台中人比屏東人不貪財？或是嫌回饋金太少，所以解釋為台中人更貪心？
蘇清泉強調，台灣在國民黨執政下大力推動基礎建設，蔣經國一口氣推動核一、二、三建廠，釋放民間活力發展經濟，不用擔心缺電問題，毫無後顧之憂，如今的民進黨不但將過去40年累積的台灣家底揮霍殆盡，還反過頭來嫌人民領補助？
蘇清泉總結，講句不客氣的話，要不把綠能保價收購拿掉，看看那些綠友友還要不要挖田砍樹種電？
