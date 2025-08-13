影／核三延役公投 黃國昌籲18歲青年站出來投票決定國家未來

由台灣民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會所共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開展，民眾黨主席黃國昌親自主持開展儀式。黃國昌在致詞時特別呼籲年滿十八歲的青年823站出來投票，共同決定國家的未來。

黃國昌表示，過去民進黨可以說是以公投民主起家的，但到了2025年的今天。民進黨面對這樣一個重要的能源政策，卻採取一個完全迴避的鴕鳥心態。

黃國昌說，不管是什麼樣子的立場，作為一個領導人，應該要讓人民的聲音可以發出，所以懇切的呼籲賴清德總統可以登高一呼，呼籲所有的台灣人民在8月23號，大家一起出來投票。

黃國昌指出，台灣的民主就是由人民做主，不是由民進黨說了算，更不是由賴清德說了算，雖然我們作為正方，我們當然希望核三延役投同意為台灣爭口氣，但我們也了解在這塊島嶼上，這麼重要的公共政策交給人民來共同決定，這個是台灣展現我們對於所有抱持不同意見的人予以尊重的態度，也在這個過程當中，提醒我們還有哪些沒有做好，還有哪些要補強，我覺得這才是一個正常健康的民主社會。

黃國昌表示，台灣民眾黨是一個小黨，我們事實上資源並不多，但是我們會用盡我們所有的力氣，號召所有的朋友一起出來投票，也特別要再次宣傳的是，目前台灣的公民投票制度是唯一18歲就能擁有公民投票權，他呼籲18歲、19歲、20歲的年輕朋友們大家全部出來投票，決定這個國家能源發展的路徑，決定台灣真正能源政策，希望讓年輕人的一票共同決定國家重要的未來。 由民眾黨與中華民國核能學會共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開展，現場各式看板說明核三延役目的，呼籲民眾823出門投下同意票。記者杜建重／攝影

