攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
由民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會所共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町開展，民眾黨主席黃國昌（前排右四）親自到場主持開展儀式，呼籲滿18歲的年青人823站出來投票，共同決定國家的未來。記者杜建重／攝影
由民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會所共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町開展，民眾黨主席黃國昌（前排右四）親自到場主持開展儀式，呼籲滿18歲的年青人823站出來投票，共同決定國家的未來。記者杜建重／攝影

台灣民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會所共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開展，民眾黨主席黃國昌親自主持開展儀式。黃國昌在致詞時特別呼籲年滿十八歲的青年823站出來投票，共同決定國家的未來。

黃國昌表示，過去民進黨可以說是以公投民主起家的，但到了2025年的今天。民進黨面對這樣一個重要的能源政策，卻採取一個完全迴避的鴕鳥心態。

黃國昌說，不管是什麼樣子的立場，作為一個領導人，應該要讓人民的聲音可以發出，所以懇切的呼籲賴清德總統可以登高一呼，呼籲所有的台灣人民在8月23號，大家一起出來投票。

黃國昌指出，台灣的民主就是由人民做主，不是由民進黨說了算，更不是由賴清德說了算，雖然我們作為正方，我們當然希望核三延役投同意為台灣爭口氣，但我們也了解在這塊島嶼上，這麼重要的公共政策交給人民來共同決定，這個是台灣展現我們對於所有抱持不同意見的人予以尊重的態度，也在這個過程當中，提醒我們還有哪些沒有做好，還有哪些要補強，我覺得這才是一個正常健康的民主社會。

黃國昌表示，台灣民眾黨是一個小黨，我們事實上資源並不多，但是我們會用盡我們所有的力氣，號召所有的朋友一起出來投票，也特別要再次宣傳的是，目前台灣的公民投票制度是唯一18歲就能擁有公民投票權，他呼籲18歲、19歲、20歲的年輕朋友們大家全部出來投票，決定這個國家能源發展的路徑，決定台灣真正能源政策，希望讓年輕人的一票共同決定國家重要的未來。

由民眾黨與中華民國核能學會共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開展，現場各式看板說明核三延役目的，呼籲民眾823出門投下同意票。記者杜建重／攝影
由民眾黨與中華民國核能學會共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開展，現場各式看板說明核三延役目的，呼籲民眾823出門投下同意票。記者杜建重／攝影

公投 核能 核電 民進黨 黃國昌 賴清德 台灣民眾黨

延伸閱讀

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

清淤經費遭抹黑 南市府二度澄清 

民眾黨啟動2026提名作業 黃國昌、周榆修等9人任選決會成員

核三重啟辯論／黃國昌：用過核燃料棒不用放你家 乾式貯存年限至少40年

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

郭智輝指恆春居民為補助才挺核三 蘇清泉：與民鬥嘴無格局

經濟部長郭智輝昨日在立法院答詢國民黨立委蘇清泉，針對核三延役表示「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們（屏東鄉親）還會不會支持」，...

影／核三延役公投 黃國昌籲18歲青年站出來投票決定國家未來

由台灣民眾黨台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會所共同舉辦的「從核說起」展覽，今天下午在台北西門町真善美廣場開...

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

核三重啟公投8月23日投票，賴清德總統今天表態「投下不同意票」。民眾黨主席黃國昌說，賴總統邏輯錯亂到無以復加，肖想獨裁到...

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

針對「核三重啟公投是虛假政治公投」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨過去從公投起家，如此不負責任地貼標籤，顯示其...

