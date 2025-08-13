賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

核三重啟公投8月23日投票，賴清德總統今天表態「投下不同意票」。民眾黨主席黃國昌說，賴總統邏輯錯亂到無以復加，肖想獨裁到民進黨神主牌都可以拋棄，「如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？」

民進黨下午召開中常會，黨主席賴清德在會中表示，核電廠是否重啟在程序上有「2個必須」，而政府會秉持「3個原則」審慎以對。核三重啟公投根本無法確認人民願意承擔多少風險，「823公投我會去投票，我們一起投下不同意票」。

黃國昌稍早在臉書以「邏輯錯亂、數典忘祖的賴清德」為題發文，針對核三重啟公投，賴總統在民進黨中常會聲稱「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，接著又說自己會投下不同意票，邏輯錯亂到無以復加，「如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？」

黃國昌說，賴總統可能忘記曾經參加「核四公投第三次千里苦行」，該行動的宗旨就是「核四興建與否應舉行公民投票」，人民有權決定攸關台灣能源政策的重要議題，而核三重啟公投正是攸關台灣未來能源政策方向的重要議題，當然要交由全民加以決定。

黃國昌批評，正是因為賴政府不負責任的能源政策，供電不穩對民生及產業造成重大衝擊，導致台灣瀕臨危機邊緣，所以才需要訴諸公投，無論同意或不同意，人民都應該當家作主決定，而不是賴總統一人說了就算，難道是肖想獨裁到連民進黨的「公投神主牌」都可以拋棄？

