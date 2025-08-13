回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨發言人吳怡萱。記者曾學仁／攝影
針對「核三重啟公投是虛假政治公投」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨過去從公投起家，如此不負責任地貼標籤，顯示其不敢面對真相，民進黨才是把非核家園當成「迷信與狂熱」，導致關乎國力、電力、算力的能源議題被拖下去一起陪葬。

核三重啟公投8月23日投票，民進黨發言人吳崢今天說，此案本質上就是虛假的政治公投，原意是為了罷免民進黨立委，並且藉此遊說社會兩票同意，罷免案最終因為國民黨造假連署而未成案，也顯示公投毫無正當性。

吳怡萱稍早透過聲明回應，民進黨過去從公投起家，如此不負責惡意地貼標籤，他們才是背棄初衷、破壞台灣民主發展，更顯示其不敢面對真相。

吳怡萱批評，從吳崢的發言就可以顯示，民進黨完全誤解本次公投之目的，就是為了要幫助執政黨解決問題，一個不願意面對「科學數據」的民進黨，只會用意識形態綁架台灣的能源危機，很難想像吳崢講出「安全是科學問題」這句話時，難道都不覺得汗顏嗎？

吳怡萱強調，如果民進黨執政將近9年，願意放下意識形態，真正用科學、理性、務實的態度面對核能，何需在野黨幫忙修正「核子反應器設施管制法」替政府解套，又何需要由民眾黨發起公投，讓台灣人民以更直接民主的方式督促執政者聽見「民意」。

公投 核能 核電 吳崢 吳怡萱 民進黨 民眾黨 國民黨

