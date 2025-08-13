聽新聞
0:00 / 0:00
「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票
核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，大家都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決，823公投他會去投票，大家一起投下「不同意」票。
賴總統指出，他在今年520就曾經說過，「核管法」修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，而政府會秉持「三個原則」，審慎以對。
賴總統說，第一個必須是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，8月1日核安會也已經預告了相關辦法的修正草案，預告期間到9月30日截止，廣徵社會各界的意見後，再完成辦法的修定。
賴總統表示，第二個必須是，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上周的政見發表會上，台電董事長曾文生也明確表達，「核管法」子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。
賴總統指出，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言