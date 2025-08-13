「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，大家都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決，823公投他會去投票，大家一起投下「不同意」票。

賴總統指出，他在今年520就曾經說過，「核管法」修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，而政府會秉持「三個原則」，審慎以對。

賴總統說，第一個必須是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，8月1日核安會也已經預告了相關辦法的修正草案，預告期間到9月30日截止，廣徵社會各界的意見後，再完成辦法的修定。

賴總統表示，第二個必須是，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上周的政見發表會上，台電董事長曾文生也明確表達，「核管法」子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

賴總統指出，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三。

商品推薦