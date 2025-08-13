快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，大家都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決，823公投他會去投票，大家一起投下「不同意」票。

賴總統指出，他在今年520就曾經說過，「核管法」修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，而政府會秉持「三個原則」，審慎以對。

賴總統說，第一個必須是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，8月1日核安會也已經預告了相關辦法的修正草案，預告期間到9月30日截止，廣徵社會各界的意見後，再完成辦法的修定。

賴總統表示，第二個必須是，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上周的政見發表會上，台電董事長曾文生也明確表達，「核管法」子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

賴總統指出，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三。

公投 核能 核電 賴清德 民進黨

延伸閱讀

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

民調／54%不滿意賴清德 台南也不贊同大於贊同

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

針對「核三重啟公投是虛假政治公投」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨過去從公投起家，如此不負責任地貼標籤，顯示其...

核安非公投能解 賴總統表態：823核三重啟「投不同意！」

身兼民進黨主席的賴清德總統13日於民進黨中常會表示，有關823核三重啟公投，他強調，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識...

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

核三延役公投823登場，對於民調顯示，逾七成恆春半島四鄉鎮居民支持延役，經濟部長郭智輝卻昨說是因為「敦親睦鄰費」，被質疑...

指時機不正確 民進黨：核三安全科學決定不是公投

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席黃國昌在核三重啟公投辯論會所提出的多項錯誤論述，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。