聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
核三延役公投823登場，對於民調顯示，逾七成恆春半島四鄉鎮居民支持延役，經濟部長郭智輝卻昨說是因為「敦親睦鄰費」，被質疑失言。國民黨主席朱立倫今表示，強烈譴責郭智輝的態度；民進黨打著反核旗號不斷補貼綠友友，這才是最嚴重的弊端。呼籲全民下週六出門對公投投下同意票。

朱立倫今在中常會批評，郭智輝不能保衛台灣經濟、不能守護台灣基礎能源，竟說出屏南民眾支持核電，只是為了地方敦親睦鄰費，這完全不是事實。絕大多數民眾當然支持核電延役，大家都批評為什麼已經補貼台電三千億元，補完還漲四次電價。

朱立倫說，2023年台電購買綠電就花了3000多億元，平均每度綠電從4.2到5.1元，今天把1.1元的核電廠關掉，虧損了又拿納稅錢補貼幾千億元給台電，有道理嗎？如果台電能砍掉躉售綠電的補貼，不但台電不會虧本，全民電價還可以下降，就是因為民進黨打著反核旗號不斷補貼綠友友，這才是最嚴重的弊端。

朱立倫說，核電延役事關台灣產業與國安命脈，國民黨一方面為了國家安全、產業穩定，也希望不要再讓台電受到巨額虧損，困難點是絕大多數國人贊成核電延役，但不知道公投日所以沒有出來投票。

朱立倫表示，除了文傳會的文宣，組發會明天將在高雄市黨部、周一則在台北市議會禮堂舉辦公投政策說明會，各縣市長也辦很多公投宣講，希望民眾下周六要站出來，投下同意核三延役。每位18歲以上公民都可以投，全黨一起努力。

公投 核能 核電 朱立倫 郭智輝 國民黨 民進黨

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

針對「核三重啟公投是虛假政治公投」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨過去從公投起家，如此不負責任地貼標籤，顯示其...

核安非公投能解 賴總統表態：823核三重啟「投不同意！」

身兼民進黨主席的賴清德總統13日於民進黨中常會表示，有關823核三重啟公投，他強調，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識...

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

核三延役公投823登場，對於民調顯示，逾七成恆春半島四鄉鎮居民支持延役，經濟部長郭智輝卻昨說是因為「敦親睦鄰費」，被質疑...

指時機不正確 民進黨：核三安全科學決定不是公投

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席黃國昌在核三重啟公投辯論會所提出的多項錯誤論述，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標...

