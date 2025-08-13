指時機不正確 民進黨：核三安全科學決定不是公投

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席黃國昌在核三重啟公投辯論會所提出的多項錯誤論述，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標籤式的論述與散布謠言，更不應在答不出問題時，轉而攻擊賴清德總統，難道攻擊賴清德就是民眾黨面對政策辯論的唯一招式嗎？

吳崢指出，社會共識是推動核能的必要前提，絕非藍白自行決定即可。2011年東日本大地震引發福島核災後，時任總統馬英九宣布核一、核二、核三廠不延役，並要求台電提出除役計畫。2014年，全台超過20萬人走上街頭，百餘團體串聯發起史上最大規模的反核遊行；隨後，林義雄展開絕食抗議，數萬民眾靜坐凱道聲援，最終核四在空前的反核聲浪中由馬前總統宣布封存，並於2021年公投正式否決重啟。這段歷程顯示，「非核家園」是國際事件與國內民主運動交互影響下，人民基於風險認知所作出的共同選擇。

吳崢說，民眾黨不應散布與事實不符的說法，因應俄烏戰爭造成的國際燃料大漲，政府政策由台電吸收6千億發電成本，以控制電價、平穩物價、維持產業競爭力，民眾黨卻錯誤指稱是「躉購綠電」與「不用核電」所致，完全與事實不符。

吳崢表示，過去10年，政府與台電持續改善配電系統，使停跳電事故減少超過六成，但多年努力被忽視，反而被指稱是缺電或「不用核電」造成，彷彿所有能源問題都能輕鬆用核電解決。

吳崢指出，自2016年推動能源轉型以來，近三年日尖峰備轉容量率未曾低於6%，夜尖峰也僅少於10天，同時空汙排放量大減七成。即便自2018年起核電廠陸續除役，今年5月正式進入非核家園，台灣仍然供電無虞，並在空汙減量上取得顯著成果，這是正確能源政策最好的證明。去年總統大選中，各黨候選人無論是否主張核能，均支持增加天然氣發電及發展再生能源，顯示多元能源規劃是社會共識，若為推崇特定單一的核能，刻意攻擊天然氣、汙名化再生能源，將其他能源選項視為十惡不赦，那不是科學，而是迷信與狂熱。

對於民眾黨推動的核三重啟公投，吳崢說，該案本質上就是一場虛假的政治公投，原意是為了罷免民進黨立委，並藉此遊說社會兩票同意，但最終罷免案因國民黨造假連署而未成案，顯示公投毫無正當性。更重要的是，核能安全應由科學決定，而非公投決定，目前尚無核電廠運作40年後再運轉的安全檢測數據，應在完成檢測、揭露數據後，再由人民決定是否承擔這樣的能源選擇。現在絕非舉行公投的正確時機，在野黨不給社會釐清重大議題的時間與空間，只想挑起分化、破壞團結，令人遺憾。

