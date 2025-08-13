快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

指時機不正確 民進黨：核三安全科學決定不是公投

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，核三安全是科學決定，不是公投決定。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，核三安全是科學決定，不是公投決定。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席黃國昌在核三重啟公投辯論會所提出的多項錯誤論述，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標籤式的論述與散布謠言，更不應在答不出問題時，轉而攻擊賴清德總統，難道攻擊賴清德就是民眾黨面對政策辯論的唯一招式嗎？

吳崢指出，社會共識是推動核能的必要前提，絕非藍白自行決定即可。2011年東日本大地震引發福島核災後，時任總統馬英九宣布核一、核二、核三廠不延役，並要求台電提出除役計畫。2014年，全台超過20萬人走上街頭，百餘團體串聯發起史上最大規模的反核遊行；隨後，林義雄展開絕食抗議，數萬民眾靜坐凱道聲援，最終核四在空前的反核聲浪中由馬前總統宣布封存，並於2021年公投正式否決重啟。這段歷程顯示，「非核家園」是國際事件與國內民主運動交互影響下，人民基於風險認知所作出的共同選擇。

吳崢說，民眾黨不應散布與事實不符的說法，因應俄烏戰爭造成的國際燃料大漲，政府政策由台電吸收6千億發電成本，以控制電價、平穩物價、維持產業競爭力，民眾黨卻錯誤指稱是「躉購綠電」與「不用核電」所致，完全與事實不符。

吳崢表示，過去10年，政府與台電持續改善配電系統，使停跳電事故減少超過六成，但多年努力被忽視，反而被指稱是缺電或「不用核電」造成，彷彿所有能源問題都能輕鬆用核電解決。

吳崢指出，自2016年推動能源轉型以來，近三年日尖峰備轉容量率未曾低於6%，夜尖峰也僅少於10天，同時空汙排放量大減七成。即便自2018年起核電廠陸續除役，今年5月正式進入非核家園，台灣仍然供電無虞，並在空汙減量上取得顯著成果，這是正確能源政策最好的證明。去年總統大選中，各黨候選人無論是否主張核能，均支持增加天然氣發電及發展再生能源，顯示多元能源規劃是社會共識，若為推崇特定單一的核能，刻意攻擊天然氣、汙名化再生能源，將其他能源選項視為十惡不赦，那不是科學，而是迷信與狂熱。

對於民眾黨推動的核三重啟公投，吳崢說，該案本質上就是一場虛假的政治公投，原意是為了罷免民進黨立委，並藉此遊說社會兩票同意，但最終罷免案因國民黨造假連署而未成案，顯示公投毫無正當性。更重要的是，核能安全應由科學決定，而非公投決定，目前尚無核電廠運作40年後再運轉的安全檢測數據，應在完成檢測、揭露數據後，再由人民決定是否承擔這樣的能源選擇。現在絕非舉行公投的正確時機，在野黨不給社會釐清重大議題的時間與空間，只想挑起分化、破壞團結，令人遺憾。

公投 核能 核電

延伸閱讀

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

陳玉珍喊砍韌性預算…綠營轟罷免完「秋後算帳」：盼莫傷害國軍與海巡

八炯稱用納粹自嘲 民進黨：譴責任何運用納粹符號行為

罷免開票結果／新北5立委罷免案全未通過 僅「他」通過罷免門檻

相關新聞

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

核三重啟公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會...

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親...

回批民進黨將「非核家園」當迷信狂熱 民眾黨：意識形態綁架台灣

針對「核三重啟公投是虛假政治公投」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨過去從公投起家，如此不負責任地貼標籤，顯示其...

核安非公投能解 賴總統表態：823核三重啟「投不同意！」

身兼民進黨主席的賴清德總統13日於民進黨中常會表示，有關823核三重啟公投，他強調，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識...

譴責郭智輝失言 朱立倫：打著反核旗號補貼綠友友有道理嗎？

核三延役公投823登場，對於民調顯示，逾七成恆春半島四鄉鎮居民支持延役，經濟部長郭智輝卻昨說是因為「敦親睦鄰費」，被質疑...

指時機不正確 民進黨：核三安全科學決定不是公投

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席黃國昌在核三重啟公投辯論會所提出的多項錯誤論述，政策可以討論，但核電議題不應訴諸貼標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。