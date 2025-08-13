聽新聞
郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改
核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時稱，恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％；經濟部長郭智輝回應，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」民進黨立委王世堅今天表示，郭智輝說法實在非常不妥、很可惡，建議他做一天和尚敲一天鐘，不該講的話不該輕易說出口、死性不改。
王世堅指出，照郭智輝說法，屏東鄉親也可以和政府說，不用給這個敦親睦鄰費，鄉親集資給政府錢，把核電廠拆走，難道可以這樣說嗎？郭智輝怎麼可以用一點點補助金，當合法使用的藉口和遮羞布？這是屏東人30年來的痛。
王世堅說，屏東縣長周春米已經婉轉告訴郭智輝，不要亂說話；他要更直接地講，這幾周才誇郭智輝有進步，沒想到誇完馬上出現莫名其妙的狀況，凸顯郭智輝心目中權力傲慢，完全不了解地方心聲和民眾對核電的憂慮。
王世堅表示，屏東鄉親和全體國人一樣，會很理性看待核電廠議題，從沒有人提到錢，他相信每個受害的地方都會有骨氣，不是為那一點錢。至於內閣改組議題，王世堅說，他不敢評論。
