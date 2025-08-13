核三重啟辯論／黃國昌：用過核燃料棒不用放你家 乾式貯存年限至少40年

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正方代表民眾黨主席黃國昌。記者林俊良／攝影
核三重啟公投下周投票，民眾黨主席黃國昌今天在意見發表會表示，自己過去也是反對核電的人，針對核燃料棒如何處理，也並非台灣獨有的問題，民進黨政府以此恐嚇人民，從來沒有檢討執政的怠惰，「用過核燃料棒絕對不用放在你家裡，乾式貯存的存放年限至少40年。」

中選會今天舉辦核三重啟公投第4場意見發表會，黃國昌、吳亞昕分別以正反方代表的身分出席交戰。黃國昌在第二輪發言時表示，過去他被日本福島核災的影像震撼，往後開始參與大規模反核電運動，世界各國核電復興的關鍵在於務實，後來也花費時間大量閱讀文獻資料，首先碰到的問題是如何處理理處核燃料棒。

黃國昌強調，作為三個孩子的父親，絕對不容許把這個世代的問題，全部都丟給下一代進行承擔，核燃料棒也並非現在才出現的問題，全世界使用核電的國家也都要共同面臨，民進黨政府以此議題恐嚇台灣人民，過去卻從來沒有檢討完全執政的怠惰。

黃國昌說，負責核廢料選址的非核家園推動專案小組，民進黨政府直到今年才要開始研議相關法案，難道是過去8年完全執政都在睡覺，「我要請大家放心，用過的核燃料棒絕對不用放在你家裡，在最終處置前可以安全地存放在核電廠內，乾式貯存的存放年限至少40年。」

黃國昌指出，民進黨過去允許採用室外乾貯，自己當時就堅持採取室內乾貯，而最終處置的問題困擾台灣已久，然而現在的科技已經找到解方，經濟部早在去年6月前往芬蘭、瑞士等國參觀高階放射物處置廠，同時也簽署合作備忘錄協助我國規劃場址。

黃國昌直言，這些都是政府刻意隱瞞、不願告訴民眾的真相，深孔地質處置（DBD）已經成為主流選項，利用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下3至5公里深的結晶岩層，再透過天然地質屏障進行長期隔離，節省空間也降低人為入侵可能性，對於地峽人稠、地質多樣的台灣來說，不只是技術上的突破，更是政策方面的轉機。

黃國昌也說，有些人擔心台灣與中國關係緊張，核電廠成為戰爭爆發的國安破口，根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）最新兵推報告，如果中共對台灣實施海上封鎖，我國天然氣將在10天內耗盡，由於目前台灣能源不具韌性，因此很需要核能發電廠。

黃國昌強調，時間不會因為錯誤的政策而停下來，殘酷的國際競爭更不會對失敗者有任何一絲憐憫，台灣已經沒有下一個8年可以再蹉跎，人民也早已厭倦政府把小動物當作停電的藉口，呼籲所有年輕朋友出門投下同意票，「你們有權決定國家的方向。」

