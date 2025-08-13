核三重啟辯論／核子事故發生機率難為零 全國廢核行動平台：不存在絕對安全的核電廠

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場。記者林俊良／攝影

中選會今上午舉辦第4場核三重啟公投意見發表會，正方代表為民眾黨立委黃國昌，反方代表為親子共學教育促進會代表吳亞昕。全國廢核行動平台表示，核災事故後的清理與處置成本常超乎想像，現實中也不存在絕對安全的核電廠，指黃國昌刻意誤導社會對核電安全的認知。

全國廢核行動平台表示，黃國昌過往在時代力量擔任立委時，也曾代表反核方上台，猶記得2018年黃國昌曾在公投發表會上宣稱「追求非核家園是他不變的價值」。如今以民眾黨黨主席、新北市市長候選人身份再度登台，甚至在電視台大門外出動民眾黨青年團成員，在群眾的掌聲與歡呼下進場，將政治變成一場展演，換了位子也換了腦袋。

全國廢核行動平台指出，反方代表吳亞昕在發表會上向黃國昌正式提問核一、核二廠是否重啟？目前核廢料分別存放於新北、恆春與蘭嶼，可能長期威脅下一代安全，追問黃是否負責任地提出高階核廢料的最終處置地點？但遺憾的是，黃國昌並沒有正面回答問題，也避談核三廠正下方存在斷層的地質風險。

針對黃國昌提到現在火力全開和中南部PM2.5上升的議題，全國廢核行動平台表示，2016年時，燃煤發電在台灣的電力占比高達45.9%，2024年降至39%，且燃煤發電量是2003年以來的最低點。到了2025年上半年，燃煤發電占比更進一步降至35.7%，甚至比2024年同期還減少10%。

相較於燃煤電廠，最為先進的天然氣電廠在各項空氣汙染物的排放表現上都較為出色，例如硫化物排放是燃煤機組的1/128，懸浮微粒則為1/48。

全國廢核行動平台表示，核電廠必須仰賴極為複雜的安全概念、系統與措施才能控制、運轉核電廠。但仍無法完全排除因反應爐失控而導致人員與環境遭受災難性破壞的可能性。福島核災更揭示，事故後的清理與處置成本常超乎想像，且事故影響的範圍與時間長度遠超最初評估，深地層處置等技術雖早已存在，但全球至今仍無真正解決核廢料最終處置問題的成熟案例。

全國廢核行動平台強調，無論核電廠規模大小，其事故發生機率永遠不可能是零，如果安全的定義是完全杜絕放射性物質外洩，那現實中就不存在絕對安全的核電廠，黃國昌「科技可控」的論述，忽視了核能風險的不可預測性與監管的脆弱性，反而誤導社會對核電安全的認知。

