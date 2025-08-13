核三重啟辯論／黃國昌：「台電跌倒 綠友友吃飽」 台灣能源供給毫無韌性

核三重啟公投下周投票，民眾黨主席黃國昌今天在意見發表會表示，當前的台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」，在民進黨錯誤的能源政策之下，天然氣存量僅有7至11天，煤炭安全存量也只有1個月，能源供給毫無韌性可言，民進黨政府莫再與民意背道而馳。

中選會今天舉辦核三重啟公投第4場意見發表會，黃國昌、吳亞昕分別以正反方代表的身分出席交戰。黃國昌在第一輪發言時表示，本次公投是台灣民主成果的展現，也是公民力量的再次覺醒，更是在為台灣爭取更低廉、穩定、永續的能源，真正推動「能源公正轉型」的契機。

黃國昌指出，前總統蔡英文在2016年提出「532能源轉型政策」，宣示2025年再生能源發電比例達到20%，如今能源轉型早已大跳票大失敗，依照民進黨公布的官方資料，即便到了2026年底都無法達成目標，而目前台灣的發電現況是火力全開，完全違背淨零碳排的國際趨勢。

黃國昌說，民進黨錯誤的能源政策，導致人民付出慘痛代價，台電財務黑洞不斷擴大，儘管電價在過去3年漲價4次，也用人民的納稅錢撥補台電3000億元，截至去年底虧損仍然超過4000億元，唯一受益的卻是民進黨權貴，一個又一個綠友友洞燭機先，藉由勢力結合大賺一筆。

黃國昌指出，稗官野史曾經說過「和珅跌倒，天下吃飽」，當前的台灣已經淪為「台電跌倒，綠友友吃飽」，他們靠民進黨的能源政策發大財，同時卻把違法的貪腐留給台灣，然而更大的成本是國土遭到破壞，一場丹娜絲颱風讓光電神話一夕破滅，「從海灘到農田，從滯洪池到養殖池，四處散落的光電板，已經淪為大型廢棄物的垃圾場。」

黃國昌說明，台灣能源高度仰賴進口，由於民進黨錯誤的能源政策，天然氣存量僅有7至11天，煤炭安全存量也只有1個月，能源供給根本毫無韌性可言，因此有很多國際友人不斷提醒，台灣至少需要保留一座核電廠，確保國家安全遭受威脅時，也能夠提供基本電力需求。

黃國昌強調，當前核電正在全球復興，關鍵在於「務實、理性、科學」，賴清德總統數度提到需要社會共識，「社會共識不是嘴巴說說，更不是民主進步黨說了算」，民眾黨過去也進行全國性民調，結果顯示多數民眾支持立法院修法延長核電廠使用年限，更有高達七成民意支持核三廠在通過整體安全評估後繼續運轉。

黃國昌表示，根據台灣身處的環境與條件，藉此改正錯誤的能源政策，這是身為執政黨的責任，然而民進黨政府無視國家能源自主的脆弱，持續故步自封與民意背道而馳，民眾黨決定提出公投案交由全民複決，就是用更大的民主展現全民意志，以集體智慧超越個人的獨斷獨行，也麻煩賴總統與卓內閣學會謙卑面對民意。

