【重磅快評】誰欺負屏東人？ 鄉親郭智輝欺負屏東人最甚

核三重啟公投在即，藍委蘇清泉質詢時稱恆春4鄉鎮有75％同意核三延役，非核家園神主牌沒意義，經濟部長郭智輝竟答「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」；郭一句話惹怒屏東鄉親，還不認為自己失言，行徑和綠委王義川一句「台中人很在意錢」開罪台中鄉親如出一轍。屏東縣長周春米說核三公投是欺負屏東人，但最欺負屏東人最甚的恐怕是自己的鄉親郭智輝。

726大罷免大失敗後，綠營一片檢討聲浪，不少人認為普發1萬元是關鍵，立委王義川分析選情也認為普發1萬元政策影響重大，甚至直接指稱「台中人非常在意錢」，引發不小爭議；綠營大老沈富雄更要王義川道歉，理由很簡單，王義川曾在台中從政，參選，王義川這句話傷台中人之深，民進黨恐怕要花不了力氣才能撫平。

沒想到王義川失言風波過後不久，經濟部長郭智輝又犯同樣錯誤。藍委蘇清泉質詢核三延役議題時指台灣能源都靠外面非常危險，恆春4鄉鎮民調同意延役民眾有75％，全台同意有70％，核三將來要做小型模組化反應爐、核融合，大家都贊成……，沒想到郭智輝竟稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他們要不要支持？」。郭一句話就把話題轉移到敦親睦鄰費，害蘇清泉一度愣住不知如何回應。

王義川在台中起家，結果罷免失利就說台中人很在意錢，台中人聽了當然很在意；郭智輝是屏東枋寮人，恆春半島4鄉鎮近在咫尺，結果談到核三延役就說把敦親睦鄰費拿掉，你看他們要不要支持？恆春4鄉鎮的居民聽了心中作何感受？結果就是王義川事後沒道歉，還加碼嘲諷盧秀燕的粉底液，郭智輝也不認為自己失言，聲稱是自己是「從社會科學角度出發」，臉皮厚真是舉世無雙。

民眾黨主席黃國昌反應快，第一時間就批郭傲慢嗆，怎麼會有這麼垃圾的部長，自以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？藍委接續砲火，賴士葆批郭怎麼不跟賴清德說把綠電補助拿掉，看綠營還支不支持風電光電；許宇甄批郭不敢改高價躉購圖利綠能，卻嘲諷恆春民意，輕蔑恆春居民判斷能力；洪孟楷指敦親睦鄰有法源及作業要點，不是經濟部想發就發、想收就收。

藍白出手精準，還真是打到郭的要害。儘管郭智輝是自己人又是屏東鄉親，屏東縣長周春米也不得不跟進批郭，她以「郭智輝部長，你錯了！」為題，指恆春半島居民40年來在與核三共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處，郭的發言讓人遺憾，「我要請郭部長將心比心，謙卑以對」！

屏東綠委莊瑞雄則拐個彎來說，稱郭是細緻化說人性、講出大家不喜歡的真相，不過政府要憐憫心態，不是說在地民眾拿了錢就會接受核廢料。莊瑞雄彎來繞去，既要護郭又要顧及鄉親感受，還真是為難。倒是民進黨團幹事長吳思瑤直截了當說「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」，言語中難掩無耐與厭煩。

只是，周春米之前才說，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒想到卻迎來823核三重啟公投，未經專業安全評估就讓全國決定屏東的命運，對屏東人不公平，是「欺負屏東人」。其實核三有無經過專業安全評估早有答案，台電董座曾文生擔任公投辯論反方代表之前就表示台電在核子反應器設施管制法規範下，他對核三保養狀況有信心，而這個核管法就是在野黨主導通過的法令規範。

核三運轉40年，期間每一天都在專業安全的規範之下運轉，延役公投有沒有周春米所稱的「欺負屏東人」？或許可以從823公投結果看出一些答案；但郭智輝所謂「從社會科學角度出發」，輕言恆春鄉親是因敦親睦鄰費而支持核三，已先重重賞了自己的鄉親一巴掌。

