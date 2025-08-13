快訊

影／核三重啟辯論 黃國昌批民進黨掩真相、恐嚇人民

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正反方代表分別為台灣民眾黨立委黃國昌與親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。

第4場意見發表會主持人為中選會委員吳容輝，正方代表為民眾黨立委黃國昌，反方代表是從6歲就上街反核，有「反核少女」之稱的20歲自學生吳亞昕。

吳亞昕表示，會反對核三重啟，是逐漸了解核能過程中，風險會影響未來下一代的生活。他並質疑黃國昌在2018年「以核養綠」公投案時擔任反核代表，並表示追求非核家園士他不變的價值，雖然黃國昌強調時空不同，但核廢料的處理仍與2018年一樣，只能放核電廠內，也沒有最終處理場。

吳亞昕也說，核三廠下方有活動斷層，這是科學事實，核三選址不當、所有能源設施都選址不當。他表示，核三建造的1980年代，地質科學與現在有落差。

吳亞昕指出，台灣斷層多、地震頻繁，蓋在斷層帶上的核三廠，建築物再能抵抗地震都沒有用，地震會造成地殼變動，耐震補強不能解決所有風險，面對這個情形，美國直接將核電廠除役，移走核廢料，日本更是不允許核電廠啟用，「斷層不是人為力量可以改變的，無安全疑慮要如何做到？」

黃國昌痛批，民進黨惡劣把用過核燃料棒放誰家來恐嚇人民，請問民進黨政府負責核料料選址的非核家園推動專案小組，為何超過4年沒開會？直到今年才開始研議最終處置場選址的法案，過去8年民進黨全部在睡覺。

核三重啟公投8月23日投票，第4場辯論在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨主席黃國昌，會後在青年支持者的陪同下，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，第4場辯論在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨主席黃國昌，會後在青年支持者的陪同下，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，反方代表為有「反核少女」之稱的20歲自學生吳亞昕，會後接受媒體訪問。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，反方代表為有「反核少女」之稱的20歲自學生吳亞昕，會後接受媒體訪問。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨立委黃國昌。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨立委黃國昌。記者林俊良／攝影

公投 核能 核電

相關新聞

影／恆春人因睦鄰費支持核三？ 周春米：請郭部長將心比心、謙卑以對

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨立院質詢關切核三議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％。經濟部長郭智輝竟答...

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

核三延役公投即將舉行，但民調顯示，恆春半島四鄉鎮居民有超過7成支持延役，經濟部長郭智輝卻認為是因為「敦親睦鄰費」而被質疑...

郭智輝扯核三睦鄰費炸鍋 她轟「最後稻草還要多少根才下台？」

針對恆春半島民意支持核三延役，經濟部長郭智輝昨在立法院答詢驚天回應「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」引發爭議。國...

核三公投說明會第四場 反核少女吳亞昕：核廢無解，反對核三重啟

核三重啟公投說明會今進入第四場，反方代表、自稱6歲就上街反核的20歲自學生吳亞昕表示，由於核三廠有恆春斷層通過，在安全上...

郭智輝稱核三敦親睦鄰費拿掉看支不支持 周春米：部長你錯了

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％。經濟部長郭智輝...

嗆郭智輝講垃圾話！黃國昌：自以為是大老闆就汙辱鄉親 立刻下台

核三重啟公投下周投票，恆春半島4鄉鎮有過半民意支持，經濟部長郭智輝昨天嗆聲「拿掉敦親睦鄰費用」。民眾黨立法院黨團總召黃國...

