影／核三重啟辯論 黃國昌批民進黨掩真相、恐嚇人民
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正反方代表分別為台灣民眾黨立委黃國昌與親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。
第4場意見發表會主持人為中選會委員吳容輝，正方代表為民眾黨立委黃國昌，反方代表是從6歲就上街反核，有「反核少女」之稱的20歲自學生吳亞昕。
吳亞昕表示，會反對核三重啟，是逐漸了解核能過程中，風險會影響未來下一代的生活。他並質疑黃國昌在2018年「以核養綠」公投案時擔任反核代表，並表示追求非核家園士他不變的價值，雖然黃國昌強調時空不同，但核廢料的處理仍與2018年一樣，只能放核電廠內，也沒有最終處理場。
吳亞昕也說，核三廠下方有活動斷層，這是科學事實，核三選址不當、所有能源設施都選址不當。他表示，核三建造的1980年代，地質科學與現在有落差。
吳亞昕指出，台灣斷層多、地震頻繁，蓋在斷層帶上的核三廠，建築物再能抵抗地震都沒有用，地震會造成地殼變動，耐震補強不能解決所有風險，面對這個情形，美國直接將核電廠除役，移走核廢料，日本更是不允許核電廠啟用，「斷層不是人為力量可以改變的，無安全疑慮要如何做到？」
黃國昌痛批，民進黨惡劣把用過核燃料棒放誰家來恐嚇人民，請問民進黨政府負責核料料選址的非核家園推動專案小組，為何超過4年沒開會？直到今年才開始研議最終處置場選址的法案，過去8年民進黨全部在睡覺。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言