黃國昌：台灣能源不具韌性　不用核電才是國安破口

中央社／ 記者陳俊華台北13日電
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨立委黃國昌。聯合報記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨立委黃國昌。聯合報記者林俊良／攝影

民眾黨主席黃國昌今天在核三重啟公投案意見發表會上表示，核燃料棒最終處置問題，科技已有解方，不是不能處理，而是民進黨不願面對；台灣能源不具韌性、需要核能發電廠，「不用核電廠才是台灣最大的國安破口」。

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場今天登場，由中選會委員吳容輝擔任主持人，正反方代表分別為民眾黨主席黃國昌、剛滿20歲的青年吳亞昕。

黃國昌說明，台灣發電現況是火力全開，違背淨零碳排的國際趨勢。山也光電板、海也光電板，丹娜絲颱風讓民進黨光電神話一夕破滅，四處散落的光電板已淪為大型廢棄物的垃圾場。核電的抽象風險，是科技可控的，但光電的具體危害，卻是現實發生的。

黃國昌表示，美國商會早就對台灣供電不穩定提出高度疑慮，2025台灣白皮書直指半導體、AI關鍵產業在台灣面臨供電不足的風險。AI時代電力即算力、算力即國力，如果政府宣布AI是重點產業，發展AI產業的電要從哪來。

黃國昌指出，在福島核災發生後，他曾反對核能發電，但在淨零碳排國際趨勢，伴隨科技快速發展下，包括美國、歐盟、日本等國，核電在全球復興，關鍵就在於「務實、理性、科學」，民進黨不該鴕鳥心態，持續視而不見。

黃國昌質疑，核燃料棒如何處理，做為3個孩子的父親，他不容許把這個世代的問題，丟給下一代承擔。民進黨政府負責核廢料選址的非核家園推動專案小組，超過4年沒開會，直到今年才研議最終處置場選址的法案，「過去8年民進黨是在睡覺嗎」。

黃國昌提到，核燃料棒最終處置問題，科技已有解方，經濟部、台電6月到芬蘭、瑞士高階放射物處置場參觀，也簽下合作備忘錄要協助台灣規劃場址，這是政府不告訴民眾的。核廢料處置嶄新技術「深孔地質處置（DBD）」已成主流選項。

黃國昌解釋，DBD在國際已獲實證，展現高度安全性與可行性，這不只是技術上突破，更是政策上轉機。它採鑽井技術，將高階核廢料注入地表下3到5公里深的結晶岩層，利用天然地質屏障，降低人為入侵可能性。用過的核燃料棒不是不能處理，是民進黨不願面對、政府怠惰。

黃國昌談及，外界擔心當前台灣與中國關係緊張，核電廠恐成戰爭爆發的國安破口；但若中共對台實施海上封鎖，台灣的天然氣會在10天內耗盡，台灣目前能源不具韌性，需要核能發電廠，「不用核電廠才是台灣最大的國安破口」。

黃國昌指出，核一已拆除關鍵設備，核二也因燃料池早就滿、用過的核燃料棒甚至無法從反應爐爐心取出，沒辦法更換，在技術上核一、核二沒有延役的可能，技術上、法規上、程序上都有面臨重大的挑戰，目前只有核三廠燃料池還有存放空間。

黃國昌表示，核三廠還可供應3個週期的核能發電廠發電、約5年的時間；同時核三廠室內乾儲目前進行招標，在未來3到5年時間就可完工，完工後就可將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾儲廠，核三廠就能接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。

黃國昌強調，希望透過這次公投，重新檢視政府錯誤的能源政策，有沒有辦法讓民生供電穩定、讓產業無後顧之憂、支撐台灣。呼籲年輕朋友出門投票，台灣的未來是你們的，有權決定國家的方向，「823核三延役投同意」。

