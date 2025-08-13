快訊

嗆郭智輝講垃圾話！黃國昌：自以為是大老闆就汙辱鄉親 立刻下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
核三重啟公投8月23日投票，第4場辯論在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨主席黃國昌，會後在青年支持者的陪同下，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，第4場辯論在今天上午10時於台視登場，正方代表台灣民眾黨主席黃國昌，會後在青年支持者的陪同下，回應媒體提問。記者林俊良／攝影

核三重啟公投下周投票，恆春半島4鄉鎮有過半民意支持，經濟部長郭智輝昨天嗆聲「拿掉敦親睦鄰費用」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，自以為是大老闆就可以汙辱在地鄉親，憑什麼用這種口氣講垃圾話，麻煩郭智輝公開道歉立刻下台。

中選會今天舉辦核三重啟公投第4場意見發表會，黃國昌、吳亞昕分別以正反方代表的身分出席交戰。有關郭智輝發言再度惹議，黃國昌會後受訪時表示，看到如此發言令人憤怒，他昨天馬上在臉書發文，就是要求郭智輝公開道歉立刻下台。

黃國昌質疑，郭智輝自以為是大老闆，就能這樣汙辱在地鄉親，「這些鄉親或許沒有郭智輝、郭大董事長賺的錢多，但是他們每一位都是善量純樸又努力的台灣人」，經濟部長憑什麼用這種口氣講垃圾話，自己也沒有其他的評論，請郭智輝公開道歉立刻下台。

針對民進黨立委莊瑞雄反對重啟核三，黃國昌聽聞後則表示，其實莊瑞雄提出的質疑，答案就在民進黨官方文件，怎麼會連閱讀都沒有，核二廠目前已經塞滿燃料棒，就連放在反應爐的燃料棒都退不出來，「早在2016年首次擔任區域立委，我就不斷告訴民進黨政府，處理乾式貯存問題，不要只做室外乾貯，而是要做室內乾貯」。

黃國昌說，民進黨政府怠惰不作為，就連高階燃料棒的選址問題，過去8年完全都在睡覺，直到今年才請專家學者研議法治作業，「麻煩民進黨立委認真一點，如果連現實狀況都搞不清楚，就提出這麼可笑的問題，只是在凸顯自己的無知，更是迴避政府應該肩負的責任。」

此外，民眾黨規劃在8月22日舉辦公投之夜活動，黃國昌表示，自己已經邀請台北市長蔣萬安參加，不過也理解當天可能要超級趕場，這場活動屬於全體人民，只要時間允許都歡迎共襄盛舉，核三重啟公投是全國性公民投票，只要年滿18歲都能夠行使公民權，呼籲年輕朋友珍惜手中的選票，共同決定台灣能源政策的未來。

