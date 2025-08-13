快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

核三重啟公投發表會 吳亞昕：福島核災是核安警鐘

中央社／ 高雄13日電
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場在今天上午10時於台視登場，反方代表為有「反核少女」之稱的20歲自學生吳亞昕，會後接受媒體訪問。聯合報記者林俊良／攝影
核三重啟公投意見發表會今天第4場，反方代表人吳亞昕表示，福島核災是全球警鐘，科學已證實核三廠下方是活動斷層，核三廠設施耐震度未達國際安全標準，且目前台灣仍無核廢料最終處置場。

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第4場今天登場，由中選會委員吳容輝擔任主持人，正反方代表分別為台灣民眾黨黨主席黃國昌與公民代表今年剛滿20歲的青年吳亞昕。

吳亞昕表示，2011年福島核災後全球開始重視核電安全重要性，紛紛提升地質安全標準，台電重新進行核三地質調查，報告顯示被歸類為活動斷層的恆春斷層穿越核三廠，且距離反應爐不到900公尺，「即使核三廠部分設施提升耐震補強，仍遠遠不足國際核能安全標準。」

吳亞昕指出，目前沒有人可以回答，若要將核三廠的耐震係數提升至國際所訂出的1.384g，需要花多少金錢和時間，「耐震補強不能解決核三廠所有風險」，台灣斷層多、地震頻繁，蓋在斷層帶上的核三廠無法抵抗地震所帶來的風險。

吳亞昕說明，國際上已有處理活動斷層帶上核電廠的案例，包括美國選擇直接將核電廠除役，將核廢料遷移；日本則是明文規定不允許重啟運轉。台大地質系教授陳文山也曾說過「人為力量不能解決廠區內有活動斷層的問題」。

吳亞昕說，2011年的福島核災對全球而言都是一個警鐘，也證明核電廠並非無安全疑慮。福島核災已經過14年，直到現在仍有2.4萬名居民無法回家，這之中也有許多青年罹患甲狀腺癌，許多人也必須持續接受甲狀腺癌檢查，這就是核災的代價。

吳亞昕提及，近日收到一封來自福島青年寄來的信，信中寫到「當時核災我幼稚園大班，隔天起我被禁止外出，後來才知道是核電廠事故，目前為止已有300名年輕人罹患癌症，核電事故改變了許多人的一生。很多人說核電乾淨且便宜，對我們福島人來說卻不是如此。」

吳亞昕表示，目前台灣仍無核廢料最終處置場，而燃煤發電則帶來嚴重空氣污染，台灣的能源政策不能一再重複過去的錯誤，更不應該丟給下一代去承擔，「台灣需要的是一個可行、永續並且負責任的轉型方向，而不是對風險視而不見的退步的選項。」

