影／恆春人因睦鄰費支持核三？ 周春米：請郭部長將心比心、謙卑以對

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨立院質詢關切核三議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％。經濟部長郭智輝竟答，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」屏東縣長周春米今勘查防颱整備，被問到核三議題，周春米說，「請郭部長將心比心、謙卑以對」。

周春米今表示，在美麗的恆春半島設核三廠，恆春半島鄉親也跟核三廠共存40年，來了這個龐然大物，雖然擔負了台灣相關產業發展，恆春人也榮辱與共，「回饋金有其歷史緣由與法律規範目的，請郭部長將心比心，謙卑以對」。

周春米昨晚深夜在臉書發文說，「郭智輝部長你錯了」，這從來不是特權與好處。

「鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！」周春米說，聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

周春米說，40年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見；40年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫我們，屏東人怎麼能沉默？

周春米說，40年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業。「我要請郭部長將心比心，謙卑以對！」她說。 屏東縣長周春米今上午到高樹鄉視察颱風防災整備，也呼籲縣民下午風雨會變強，不要外出，現場被媒體問到關於核三議題，她請郭部長要將心比心、謙卑以對。記者劉星君／攝影 屏東縣長周春米（右三）今上午到高樹鄉視察颱風防災整備，也呼籲縣民下午風雨會變強，不要外出，現場被媒體問到關於核三議題，她請郭部長要將心比心、謙卑以對。記者劉星君／攝影

