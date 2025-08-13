【即時短評】核三話題失言連自家人都轟 郭智輝烏紗帽還戴得住？

經濟部長郭智輝上任以來屢屢失言，昨在立法院就核三廠延役議題回應「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持」，一席話激得屏東縣長周春米深夜發文直指「郭部長，你錯了」，郭的發言連同陣營都反彈，難怪內閣改組傳聞名單屢屢上榜。

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮75%民眾同意核三延役，不料郭智輝竟答，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持」？郭一席話，引起屏東地方反彈，縣長周春米深夜也在臉書發文表達不滿，指恆春半島居民40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處，部長憑一己觀點輕下定論，傷害居民與政府多年來建立的信任關係，「我要請郭部長將心比心，謙卑以對」。

回顧郭智輝任經濟部長以來的言行，已非首度「失言」，自入閣以來，他屢因語言直白、甚至引喻不當惹議：今年3月在說明產業合作時以「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦嗎？」為比喻，遭社福團體批評涉及歧視。5月面對台電員工對政策的質疑，脫口而出「看不下去可以離開」，被認為對第一線人員欠缺尊重；近期又在公開場合拋出政府或民間投資美國 4000 億美元的假設，被批「不謹慎」，如今核三重啟公投一事，又將回饋金做不當連結。

郭智輝來自企業界，大老闆當慣，用語直白，欠缺柔軟身段，企業人士曾私地表示，郭在主持會議，慣於「只說不聽」、「說完就閃」，此次關稅談判失利，產業界一片哀號，他再度被點名可能在內閣改組名單中，「坦白說，能換掉最好」，顯見郭在商界也不得人心。

這次郭智輝針對核三公投一事的回應，用語上極易讓人把地方民意與補助掛勾，完全忽略屏東居民40年來承受核災風險的心理負擔，這種「企業式直白」，欠缺同理心，難怪連同陣營的地方母官也開轟，也替他再增添一分「不適任」評價。

