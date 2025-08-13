影／挨批「垃圾部長」 郭智輝：個人看法無需評論

經濟部長郭智輝昨天嗆聲核三廠所在地恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，看他們支不支持核三延役」遭民眾黨立委黃國昌批為垃圾部長，上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」的經濟部長郭智輝，受訪時表示每個人都有不同意見和看法，不需評論。對於對美關稅談判的部分，郭智輝表示關稅稅率若要往下談要參考日、韓等其他國家，檢驗後會發現其實就是加碼投資、加碼採購，他指出，「就我自己的推論，越晚講的（加碼投資、加碼採購）要給得越高，這是一定的。」 經濟部長郭智輝（右二）上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」，對於民眾黨主席黃國昌怒轟垃圾部長，要求不適任的郭即刻下台，郭智輝受訪時表示每個人都有不同意見和看法，不需評論。記者曾吉松／攝影 對於對美關稅談判的部分，經濟部長郭智輝（中）上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」後表示，關稅稅率若要往下談，「就我自己的推論，越晚講的（加碼投資、加碼採購）要給得越高，這是一定的。」。記者曾吉松／攝影 經濟部長郭智輝（中）上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」，對於民眾黨主席黃國昌怒轟垃圾部長，要求不適任的郭即刻下台，郭智輝受訪時表示每個人都有不同意見和看法，不需評論。記者曾吉松／攝影

