聽新聞
0:00 / 0:00
影／挨批「垃圾部長」 郭智輝：個人看法無需評論
經濟部長郭智輝昨天嗆聲核三廠所在地恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，看他們支不支持核三延役」遭民眾黨立委黃國昌批為垃圾部長，上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」的經濟部長郭智輝，受訪時表示每個人都有不同意見和看法，不需評論。對於對美關稅談判的部分，郭智輝表示關稅稅率若要往下談要參考日、韓等其他國家，檢驗後會發現其實就是加碼投資、加碼採購，他指出，「就我自己的推論，越晚講的（加碼投資、加碼採購）要給得越高，這是一定的。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言