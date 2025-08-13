恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝昨日再度發言惹議， 但他上午出席「2025第九屆新能源國際論壇」並未對此道歉。記者曾吉松／攝影
核三延役公投即將舉行，但民調顯示，恆春半島四鄉鎮居民有超過7成支持延役，經濟部長郭智輝卻認為是因為「敦親睦鄰費」而被質疑失言，對此，郭智輝今日強調，自己是從社會科學角度出發，並未道歉，並反問「你認為這是失言嗎？」

國民黨立委蘇清泉昨在質詢時表示，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75%，非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的，但郭智輝回答，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊。」

但郭智輝此言一出，屏東縣長周春米今（13）日凌晨透過臉書表示「郭智輝部長，你錯了」，指其發言，讓人遺憾。民眾黨主席黃國昌更痛批，郭智輝是垃圾部長，應該即刻下台。

對此，郭智輝今上午受訪時解釋，大家對這樣的研究命題有不同看法，他本身是社會科學研究的老師，而社會科學研究中，必須要探討變數關係，蘇清泉說有7成民眾支持，他非常不以為然，調查中要把因變數拿掉，如果沒有補助是不是7成支持，他只是提出討論方向。

對於周春米的反應，郭智輝則說，周春米可能不知道他在問什麼，他提的是社會科學研究方法的論述，周春米可能就社會學的方法來思考，研究方向不太一樣。

但被問及是否會因失言道歉，郭智輝則反問，「你認為這是失言嗎？你認為做社會調查的時候，把因變數拿出來再做一次調查這是失言嗎？」他也說，每個人對議題都有不同的看法、角度、觀點不同，黃國昌要批評他是垃圾，這是他的角度，他不認為，也不一定要回應。

