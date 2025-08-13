郭智輝扯核三睦鄰費炸鍋 她轟：最後稻草還要根才下台？

針對恆春半島民意支持核三延役，經濟部長郭智輝昨在立法院答詢驚天回應「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」引發爭議。國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，核三公投硬扯回饋金，郭智輝還要多少根下台的最後一根稻草？

柳采葳指出，連反對核三延役的屏東縣長周春米，連忙在半夜發文，大喊「郭智輝部長，你錯了」外界除了關注綠營內戰又開戰場，郭智輝更次再次一展現他不食人間煙火，高高在上，一切向錢看齊的「董仔」心態。

她說，鄰避設施的睦鄰經費機制其來有自，更是政府降低民怨的基本政策工具。郭智輝卻將睦鄰經費當成封口費，化身成為覺得花錢就可以打發一切的土豪劣紳「這樣不適任的經濟部長，怎麼可以還不下台？」

柳采葳指出，翻開過去郭智輝荒腔走板事件從未少過。近期面對媒體提問赴美投資，竟然將川普的話當成假消息。在陪同卓榮泰勘災時，刻意保持距離更是讓人傻眼，對照何博文臉上抹泥巴的賣力演出，郭智輝可以衣著整齊在立法院自評表現100分，更是顯得尊貴不凡。

她說，郭智輝關稅談判進不去核心圈，記者會不發一語，卻在立法院自誇條件一定優於日韓，卻迅速被20%關稅打得灰頭土臉。跟自家企業崇越集團牽扯不清，送禮宴客都用愛用自家產品，陷入公私不分的爭議。更不用說，將英特爾比喻成唐氏症、誇口要在菲律賓種綠電等等爭爭議，歷歷在目。

柳采葳表示，郭智輝身上早就壓滿了該讓他下台的好幾捆稻草，如今郭智輝仍穩居經濟部長高位，只有一個原因，就是他是國王人馬，賴清德讀書會的成員。

柳采葳指出，面對大罷免失利，民調直直落、關稅談判仍沒有好成果，賴清德要繼續護短，還是在823第二階段惡霸結束後放生郭智輝，不但是賴清德有沒有認真反省的表態之一，也是民進黨內部是否會繼續服膺賴清德領導的觀測站。 國民黨台北市中山大同議員柳采葳。柳采葳辦公室提供

商品推薦