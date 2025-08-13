核三公投說明會第四場 反核少女吳亞昕：核廢無解，反對核三重啟

核三重啟公投說明會今進入第四場，反方代表、自稱6歲就上街反核的20歲自學生吳亞昕表示，由於核三廠有恆春斷層通過，在安全上有疑慮，加上核災風險、核廢料的處理無解，因此反對核三重啟。

吳亞昕先前曾強調，強調學經歷沒辦法與社會專家比擬，但社會和決策者更應該聽到新世代的聲音，但也被第三場的正方代表核能留言終結者創辦人黃士修質疑，「憑什麼代表新世代？」因此在說明會前，各界都十分關注吳亞昕的論述。

吳亞昕表示，會反對核三重啟，是逐漸了解核能過程中，風險會影響未來下一代的生活。他並質疑黃國昌在2018年「以核養綠」公投案時擔任反核代表，並表示追求非核家園士他不變的價值，雖然黃國昌強調時空不同，但核廢料的處理仍與2018年一樣，只能放核電廠內，也沒有最終處理場。

吳亞昕也說，核三廠下方有活動斷層，這是科學事實，核三選址不當、所有能源設施都選址不當。他表示，核三建造的1980年代，地質科學與現在有落差。

吳亞昕指出，台灣斷層多、地震頻繁，蓋在斷層帶上的核三廠，建築物再能抵抗地震都沒有用，地震會造成地殼變動，耐震補強不能解決所有風險，面對這個情形，美國直接將核電廠除役，移走核廢料，日本更是不允許核電廠啟用，「斷層不是人為力量可以改變的，無安全疑慮要如何做到？」

吳亞昕也說，福島核災對全球都是警鐘，2.4萬居民在核災14年後都無法歸家，多人罹患甲狀腺癌，至今必須接受治療。他也提出近期收到福島青年曾根俊太郎的來信，描述當時核災時的現象，希望台灣年輕人深思。

吳亞昕表示，此次公投主文是「是否重啟核三」，但真正意義是，「什麼樣的能源路徑選擇才是對未來負起責任」，40年前人民普遍對核能充滿信心，但日本福島核災打破這個信心，而燃煤發電也有碳排污染的問題，是現在必須要改善的問題，

過去藍綠白三大政黨對於未來能源配比，再生能源都占27~30%，既然重視再生能源，就要面對再生能源的發展問題，而不是汙名化，對核能也可以更科學討論。

吳亞昕更強調，在他出生前，就說核廢料很快能解決，卻到現在都沒有一座最終處置場，要透過什麼程序核廢料、誰來承擔風險，這關乎社會正義，黃國昌因為政治立場改變，核廢料風險就能夠被接受嗎？

吳亞昕表示，德國政府更說，只要核電沒結束，就不可誠實處理核廢料，如果繼續使用核電，能夠要求地方去接受核廢料嗎？就能跟下一代說：「我們已經盡力了嗎？」她也說，選擇任何能源都要付出代價，但要科學理性的討論，看清背後的風險，正視選擇過程中的社會正義問題，並在討論過程中去凝聚社會共識，希望社會傾聽並重視這個世代的聲音。

