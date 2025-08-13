郭智輝再惹議 吳思瑤：他該思考一下「我不是經濟部發言人」

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
經濟部長郭智輝昨日針對恆春半島四鄉鎮有75％同意核三延役，表示「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」圖／聯合報系資料照片
核三重啟公投將投票，藍委昨質詢核三廠議題，經濟部長郭智輝一句「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」引發爭議。民進黨團幹事長吳思瑤今表示，政務官評論公共政策，要掌握狀況、彰顯同理心，「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」，這是郭智輝該好好去思考的問題。

吳思瑤今受訪被郭智輝昨疑似又失言，吳思瑤表示，她是民進黨團幹事長，但大家常常似乎把她當成經濟部發言人，需要為郭智輝發言做澄清說明。郭智輝昨天答詢的回應，顯然對屏東鄉親的敦親睦鄰制度不夠熟悉、掌握，也不夠有充分同理心。

吳思瑤說，反觀看到屏東縣長周春米的發文，核三廠對屏東鄉親而言，真的不是福利優惠，反而是鄉親長期承擔的核安風險，「屏東人要的是安全、安心」，任何政務官在評論公共政策時，都應當更清楚掌握狀況、要彰顯同理心。

吳思瑤坦言，她要再次說她並不是經濟部發言人，每次郭智輝的發言要讓她再說明，「我相信，這確實是郭智輝部長該思考的問題。」

