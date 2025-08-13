影／7成恆春人愛核電？ 莊瑞雄：不要把屏東居民講得像白癡

核三重啟公投8月23日投開票，國民黨立委蘇清泉日前稱恆春半島4個鄉鎮，同意延役者有75％，經濟部長郭智輝則說「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發討論。立法委員莊瑞雄說，有人拿民調說有近7成的人希望核三廠繼續留在恆春，「胡說八道」，不要把屏東人、恆春人、核三廠附近的居民講得像白癡一樣。

立法委員莊瑞雄表示，郭智輝的說法比較直白，但敦親睦鄰費事實上就是政府對人民的「贖罪」，核三在屏東超過40年，地方得忍受核災的陰影，例如蘭嶼43年來被放了10萬77桶的核廢料，政府要求衛福部提出興建醫院的計畫，同樣是政府的贖罪，而如蘭嶼幾乎不用付電費，原因也是如此。

莊瑞雄也說，在地民眾並不會因拿了敦親睦鄰費就接受核廢料或核三廠繼續荼毒對方，2019年時恆春鎮長帶著代表與里長從鎮公所徒步到南州交流道，訴求一條「安全回家的路」，但原因和其他縣市不一樣，恆春是擔心萬一核三廠發生核災，「沒有一條逃生的路」。

當鎮長、代表、里長都上街表達訴求了，莊說現在卻有人拿民調說有將近7成的人希望核三廠繼續留在恆春，「胡說八道」，不要把屏東人、恆春人、核三廠附近的居民講得像白癡一樣，說他們「好喜歡核廢料、你們繼續停留在這個地方吧！」

因為台北很需要用電，「就由我們恆春來就好？重啟核三」莊瑞雄批評「有這麼白癡嗎？」莊說核三廠是潘朵拉的盒子，一旦重啟，接下來就是核一、核二。

莊瑞雄話鋒一轉，指民眾黨主席黃國昌不是要給新北市民更好的選擇？屏東人也要更好的選擇，不能只有新北好，全台灣各地要共好，將心比心，不要大家都在台北住豪宅，先到墾丁買房子住住看、與當地人聊聊看，就會知道當地人都那麼喜歡核三廠、核廢料。

莊瑞雄也指真正在核三廠工作的人只有100多人，不要以為屏東的經濟都是核三廠的員工貢獻出來的，要基於要科學、理性、務實。他認為風險不是主管機關說安全就安全，日本福島核電廠之前也被認為安全的，但311大場大地震、大海嘯，當天出去工作、種田的人，很多人至今「都還沒回家」，核島已變成禁止進入的區域，世界的潮流不是用核電，而是核安為第一，核廢料如何解決才是重中之重。

對於郭智輝的說法，莊瑞雄認為郭是管理學者，他講的話應該是在講老百姓的心態和政府政策間有落差，但縣長周春米的想法就和郭智輝不同，縣長是站在父母官、屏東人的角度來說話，不會喜歡核電廠、核廢料，郭智輝的想法是細緻化人性的心態，核三廠讓周遭鄉鎮有較多的補助，有些社團會認為這是他們補助的來源，郭只是把大家不喜歡聽的真相講出來，未與事實有多大差距。

