快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒有意義，經濟部長郭智輝回應，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」民進黨立委莊瑞雄今天表示，郭智輝是細緻化說人性心態、講出大家不喜歡的真相，不過政府要憐憫心態，不是說在地民眾拿了錢就會接受核廢料。

莊瑞雄指出，敦親睦鄰費本質是政府贖罪，因為核三廠在屏東超過40年，在地居民忍受核災風險、地方上也放了一萬多桶核廢料；早在2019年，當時恆春鎮長就帶著代表、里長等民眾訴求，萬一核災發生，在地沒有逃生的路；在核三工作的更是只有100多人而已，帶動當地經濟效果有險，國民黨怎麼能拿民調說核三周邊，有高達七成民眾贊成核三留著？

莊瑞雄說，核三存廢議題要理性，不能把屏東恆春說得像白癡一樣，台北要電，核廢料留屏東，有這麼白痴嗎？且這就像潘朵拉盒子，若核三能重啟，接下來核一、核二也能如法炮製，應當三思。

莊瑞雄表示，郭智輝比較直白，雖然不知道他的原意，但這應該是管理學者和民眾心態間的落差。

對於屏東縣長周春米昨深夜臉書發文直指「郭智輝部長你錯了」，這從來不是特權與好處。網友也在周春米臉書中貼文回應，「郭部長應放棄經濟部長薪水，為福國利民，為台灣人民，犧牲奉獻的精神」，也有網友表示，「請經濟部長交通部長下台，台灣有如此不知民間疾苦的官」。

莊瑞雄說，周春米出來說的時候，想法跟郭智輝感受不同。周春米站在地方，認為屏東的核三在那邊，感受屏東人最深刻，屏東人不會喜歡核廢料核災風險；周春米是是地方父母官，郭智輝是細緻化說人性心態，核三廠對周邊有補助是確實，鎮長、代表、社團確實認為是補助來源，郭智輝說出大家不喜歡的真相，跟事實沒有太大的差距。

公投 核能 核電 郭智輝 莊瑞雄

延伸閱讀

許宇甄：郭智輝不敢改高價躉購綠能 卻嘲諷輕蔑恆春民意

洪孟楷批郭智輝：睦鄰費不是經濟部員外撒幣 無能官員才應罷免

賴士葆反嗆郭智輝：綠電補助拿掉 看綠營支不支持風電、光電

郭智輝稱核三敦親睦鄰費拿掉看支不支持 周春米：部長你錯了

相關新聞

核三公投說明會第四場 反核少女吳亞昕：核廢無解，反對核三重啟

核三重啟公投說明會今進入第四場，反方代表、自稱6歲就上街反核的20歲自學生吳亞昕表示，由於核三廠有恆春斷層通過，在安全上...

郭智輝稱核三敦親睦鄰費拿掉看支不支持 周春米：部長你錯了

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％。經濟部長郭智輝...

郭智輝再惹議 吳思瑤：他該思考一下「我不是經濟部發言人」

核三重啟公投將投票，藍委昨質詢核三廠議題，經濟部長郭智輝一句「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」引發爭議。民進黨團幹...

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉今天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒...

洪孟楷批郭智輝：睦鄰費不是經濟部員外撒幣 無能官員才應罷免

經濟部長郭智輝昨再度出驚人，針對恆春半島四鄉鎮有75％同意核三延役，他嗆「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支...

賴士葆反嗆郭智輝：綠電補助拿掉 看綠營支不支持風電、光電

經濟部長郭智輝昨天在立院答詢時表示，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」國民黨立委賴士葆表示，傲慢的郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。