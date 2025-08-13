郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒有意義，經濟部長郭智輝回應，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」民進黨立委莊瑞雄今天表示，郭智輝是細緻化說人性心態、講出大家不喜歡的真相，不過政府要憐憫心態，不是說在地民眾拿了錢就會接受核廢料。

莊瑞雄指出，敦親睦鄰費本質是政府贖罪，因為核三廠在屏東超過40年，在地居民忍受核災風險、地方上也放了一萬多桶核廢料；早在2019年，當時恆春鎮長就帶著代表、里長等民眾訴求，萬一核災發生，在地沒有逃生的路；在核三工作的更是只有100多人而已，帶動當地經濟效果有險，國民黨怎麼能拿民調說核三周邊，有高達七成民眾贊成核三留著？

莊瑞雄說，核三存廢議題要理性，不能把屏東恆春說得像白癡一樣，台北要電，核廢料留屏東，有這麼白痴嗎？且這就像潘朵拉盒子，若核三能重啟，接下來核一、核二也能如法炮製，應當三思。

莊瑞雄表示，郭智輝比較直白，雖然不知道他的原意，但這應該是管理學者和民眾心態間的落差。

對於屏東縣長周春米昨深夜臉書發文直指「郭智輝部長你錯了」，這從來不是特權與好處。網友也在周春米臉書中貼文回應，「郭部長應放棄經濟部長薪水，為福國利民，為台灣人民，犧牲奉獻的精神」，也有網友表示，「請經濟部長交通部長下台，台灣有如此不知民間疾苦的官」。

莊瑞雄說，周春米出來說的時候，想法跟郭智輝感受不同。周春米站在地方，認為屏東的核三在那邊，感受屏東人最深刻，屏東人不會喜歡核廢料核災風險；周春米是是地方父母官，郭智輝是細緻化說人性心態，核三廠對周邊有補助是確實，鎮長、代表、社團確實認為是補助來源，郭智輝說出大家不喜歡的真相，跟事實沒有太大的差距。

商品推薦