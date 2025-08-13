許宇甄：郭智輝不敢改高價躉購綠能 卻嘲諷輕蔑恆春民意

經濟部長郭智輝昨日針對恆春半島四鄉鎮有75％同意核三延役，表示「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」 國民黨立委許宇甄今日表示，郭智輝不敢改高價躉購圖利綠能，卻嘲諷恆春民意，這不僅是對屏東恆春居民判斷能力的輕蔑，更赤裸揭露民進黨政府在能源政策上的雙重標準與居高臨下的心態。

許宇甄直言，若照郭智輝的「神邏輯」，凡涉及經濟誘因的支持都不算數，那政府是不是也該立刻取消太陽能與離岸風電的躉購費率？綠能業者投入光電與風場，不也是衝著高價收購而來？台電因這項政策一年多支出上千億元，沒有高額躉購保障，還有多少人願意在海上架風機、在農地與魚塭鋪滿光電板？甚至開88槍搶開發？

許宇甄進一步指出，同理，政府長年給予科技產業租稅優惠、土地減免與補貼，目的就是吸引投資、創造就業。若依郭智輝邏輯，這些政策都是「不純粹的經濟考量」，那就乾脆全部取消，看看少了租稅減免後，崇越集團還願意在台灣加碼投資？

許宇甄認為，「敦親睦鄰經費」是對風險的補償與對社區的回饋，並不會剝奪居民對能源政策的獨立判斷能力。恆春居民支持核三延役，不僅因經濟回饋，更是基於對能源安全、穩定供電與地方發展的長期認知。把居民的支持簡化為「金錢收買」，等同抹殺他們的理性與尊嚴。

許宇甄直言，真正該檢討的，是民進黨政府在綠能與特定產業的補貼政策，郭智輝不知自我檢討，反而用嘲諷言詞去質疑地方民意。民進黨和郭智輝這種雙標行徑，不僅凸顯能源政策的偏頗，更重創政府的公信力。

許宇甄強調，能源政策攸關國家安全與經濟命脈，應以科學數據、完整配套與民意溝通為基礎，而不是靠嘲諷與雙重標準來掩飾能源政策的缺陷。請郭智輝為自己白目言論向屏東人道歉、立即下台。

