洪孟楷批郭智輝：睦鄰費不是經濟部員外撒幣 無能官員才應罷免

經濟部長郭智輝昨再度出驚人，針對恆春半島四鄉鎮有75％同意核三延役，他嗆「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」國民黨立委洪孟楷今表示，敦親睦鄰有法源及作業要點，不是經濟部員外撒幣想發就發、想收就收！無能官員才應該被全民罷免！

洪孟楷今在臉書貼文表示，昨天郭智輝在院會答詢，一句「把敦親睦鄰費拿掉，看支不支持。」令全國譁然，就連屏東縣民進黨籍的周春米縣長都跳出來指責部長失言。確實，所謂「敦親睦鄰費」是有作業要點，還是民國80年就通過；無能官員經濟一年多搞不好、內外交迫，卻只看到不斷失言。才真正是應該被全民罷免的對象！

洪孟楷說，首先翻開法條，民國80年開始法制化，所謂敦親睦鄰就在經濟部下有作業要點，一切依法行事。第一條開宗明義就說。「地方和諧、促進繁榮」主要是電廠或相關公共建設，往往造成周邊限制開發使用，地方為了整體國家整體發展而不得不接受情況下，才有此補償辦法。這是補償，並非你經濟部員外撒幣的施捨，不要自以為高高在上隨時想停就停。

洪孟楷表示，再者，所謂敦親睦鄰費，實際使用用途也有規範，包括學生的獎助學金、急難救助、低收入戶補貼等。就請教民進黨官員上述哪一個用途可以說停就停？還是郭部長想停哪一個項目，大方講出來，讓社會公評！

洪孟楷說，無能的官員配上搞鬥爭的執政黨，就是台灣現在的悲哀！一直在發動惡意罷免，說白了，無能的官員才是現在全民最想罷免的對象，該下台就請趕快下台。

商品推薦