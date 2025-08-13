賴士葆反嗆郭智輝：綠電補助拿掉 看綠營支不支持風電、光電

經濟部長郭智輝昨天在立院答詢時表示，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」國民黨立委賴士葆表示，傲慢的郭智輝怎麼不跟賴清德說，把綠電補助拿掉看你綠營支不支持風電、光電 ! 這種無知無能的閣員，卓榮泰當成寶 !

核三重啟公投下周六投票，國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島四鄉鎮有75％同意核三延役，郭智輝反嗆，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」

郭智輝再度語出驚人，民眾黨立法院黨團總召黃國昌批，垃圾部長用輕蔑的態度嗆人民，郭智輝應立刻下台，且行政院長卓榮泰要道歉。

賴士葆則在臉書貼文表示，賴清德政府隨民調下滑，閣員更應貼近民心謙卑為官，沒想到傲慢的經濟部長郭智輝回應75%的支持核三民調竟說，若取消敦親睦鄰費看他們要不要支持。郭智輝怎麼不跟賴清德說把你綠電補助拿掉看你綠營支不支持風電光電 ! 這種無知無能的閣員，卓榮泰當成寶 !

