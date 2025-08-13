快訊

郭智輝稱核三敦親睦鄰費拿掉看支不支持 周春米：部長你錯了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「郭智輝部長，你錯了！」周春米發文說，恆春半島居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。圖／報系資料照
核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％。經濟部長郭智輝竟答，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」屏東縣長周春米昨深夜臉書發文直指「郭智輝部長你錯了」，這從來不是特權與好處。

「郭智輝部長，你錯了！」周春米發文說，恆春半島居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。

「鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！」周春米說，聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

周春米說，40年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見；40年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫我們，屏東人怎麼能沉默？

周春米說，40年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業。「我要請郭部長將心比心，謙卑以對！」她說。

公投 核能 核電

