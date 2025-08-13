快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

恆春75%民調挺核三 經長開嗆

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰／台北報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

核三重啟公投下周六投票，國民黨立委蘇清泉昨質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島四鄉鎮有七十五％同意核三延役，經濟部長郭智輝反嗆，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」郭智輝再度語出驚人，民眾黨立法院黨團總召黃國昌批，垃圾部長用輕蔑的態度嗆人民，郭智輝應立刻下台，且行政院長卓榮泰要道歉。

立法院昨邀請卓榮泰率相關部會首長備質詢，蘇清泉關注核三議題，列舉民調和核三廠廠長在恆春結婚生子還退休長住，佐證「非核家園這個神主牌，是無聊且沒有意義的」。

此時郭智輝答詢說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他們要不要支持？」接著見蘇清泉未接話，他繼續稱，「真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意？」蘇清泉後回覆指，「這沒有意思啦！」

黃國昌事後在臉書發文評論，繼上一次嗆聲台電基層員工「不滿意可以離開」，郭智輝再度在國會傲慢嗆聲核三廠所在地的恆春鄉親，怎麼會有這麼垃圾的部長，自以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？

黃國昌指出，根據民眾黨的民調，在核三廠安全無虞的狀況下，全國高達七成民眾支持重啟，跟敦親睦鄰費用一點關係也沒有；人民憂心台灣供電不穩將對民生和產業發展成重大影響，亟需穩定且低碳的核能發電。

黃國昌說，堂堂經濟部長用輕蔑的態度嗆人民，站在旁邊的卓榮泰聽得下去？卓榮泰應該向國人道歉，並且要求不適任的郭智輝即刻下台。

公投 核能 核電

延伸閱讀

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

卓榮泰：風災重建資源分配 盼達成最廣泛最實際照顧

相關新聞

郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

核三重啟公投8月23日投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，經濟部長郭智輝嗆聲核三廠所在地恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，...

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉今天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒...

恆春75%民調挺核三 經長開嗆

核三重啟公投下周六投票，國民黨立委蘇清泉昨質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島四鄉鎮有七十五％同意核三延役，經濟部長郭智輝反...

核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人

屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒...

批賴政府無視挺核能民意 國民黨籲823公投要同意 電價更美麗

823將舉行重啟核三公投。國民黨發言人鄧凱勛質疑，世界趨勢都在核電延役，最新民調也有65%民意支持核三延役，連美方都明確...

核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

民眾黨主席黃國昌上午赴台北市府拜會台北市長蔣萬安，針對823核三延役公投，黃國昌也直率向蔣萬安表態，在政策的立場上，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。