恆春75%民調挺核三 經長開嗆

核三重啟公投下周六投票，國民黨立委蘇清泉昨質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島四鄉鎮有七十五％同意核三延役，經濟部長郭智輝反嗆，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們（當地居民）要不要支持？」郭智輝再度語出驚人，民眾黨立法院黨團總召黃國昌批，垃圾部長用輕蔑的態度嗆人民，郭智輝應立刻下台，且行政院長卓榮泰要道歉。

立法院昨邀請卓榮泰率相關部會首長備質詢，蘇清泉關注核三議題，列舉民調和核三廠廠長在恆春結婚生子還退休長住，佐證「非核家園這個神主牌，是無聊且沒有意義的」。

此時郭智輝答詢說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他們要不要支持？」接著見蘇清泉未接話，他繼續稱，「真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意？」蘇清泉後回覆指，「這沒有意思啦！」

黃國昌事後在臉書發文評論，繼上一次嗆聲台電基層員工「不滿意可以離開」，郭智輝再度在國會傲慢嗆聲核三廠所在地的恆春鄉親，怎麼會有這麼垃圾的部長，自以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？

黃國昌指出，根據民眾黨的民調，在核三廠安全無虞的狀況下，全國高達七成民眾支持重啟，跟敦親睦鄰費用一點關係也沒有；人民憂心台灣供電不穩將對民生和產業發展成重大影響，亟需穩定且低碳的核能發電。

黃國昌說，堂堂經濟部長用輕蔑的態度嗆人民，站在旁邊的卓榮泰聽得下去？卓榮泰應該向國人道歉，並且要求不適任的郭智輝即刻下台。

