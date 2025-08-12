恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉今天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒有意義，經濟部長郭智輝竟答，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」

立法院今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長，針對「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

蘇清泉質詢時關注核三延役議題指，美國前太平洋司令與美國國防部都說，台灣一定要重啟閒置核電廠，否則在極端氣候下，台灣能源都靠外面非常危險。而針對屏東恆春半島4個鄉鎮做民調，同意延役民眾有75％，全台同意的有70％、反對18％，「非核家園這個神主牌，是無聊且沒有意義的」。

立法院長韓國瑜一度打斷蘇清泉，提醒今天院會聚焦在丹娜絲颱風災後重建上，蘇清泉點頭同意後又繼續指出，核三廠土地面積高達500公頃，將來要做SMR（小型模組化反應爐）、核融合，大家都非常贊成。蘇清泉還舉例，核三廠廠長、副廠長都在那邊結婚生子，退休也住在那邊，如果危險早就搬走了。

此時郭智輝答詢說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他們（指居民）要不要支持？」接著見蘇清泉未接話，繼續稱「真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意？」蘇清泉一度愣住回說，「這沒有意思啦！」

商品推薦