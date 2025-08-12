快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院今天舉行院會，邀請行政院長卓榮泰（左），針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
立法院今天舉行院會，邀請行政院長卓榮泰（左），針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉今天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒有意義，經濟部長郭智輝竟答，「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」

立法院今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長，針對「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

蘇清泉質詢時關注核三延役議題指，美國前太平洋司令與美國國防部都說，台灣一定要重啟閒置核電廠，否則在極端氣候下，台灣能源都靠外面非常危險。而針對屏東恆春半島4個鄉鎮做民調，同意延役民眾有75％，全台同意的有70％、反對18％，「非核家園這個神主牌，是無聊且沒有意義的」。

立法院長韓國瑜一度打斷蘇清泉，提醒今天院會聚焦在丹娜絲颱風災後重建上，蘇清泉點頭同意後又繼續指出，核三廠土地面積高達500公頃，將來要做SMR（小型模組化反應爐）、核融合，大家都非常贊成。蘇清泉還舉例，核三廠廠長、副廠長都在那邊結婚生子，退休也住在那邊，如果危險早就搬走了。

此時郭智輝答詢說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他們（指居民）要不要支持？」接著見蘇清泉未接話，繼續稱「真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意？」蘇清泉一度愣住回說，「這沒有意思啦！」

公投 核能 核電

延伸閱讀

郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

相關新聞

郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

核三重啟公投8月23日投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，經濟部長郭智輝嗆聲核三廠所在地恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，...

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉今天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒...

核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人

屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒...

批賴政府無視挺核能民意 國民黨籲823公投要同意 電價更美麗

823將舉行重啟核三公投。國民黨發言人鄧凱勛質疑，世界趨勢都在核電延役，最新民調也有65%民意支持核三延役，連美方都明確...

核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

民眾黨主席黃國昌上午赴台北市府拜會台北市長蔣萬安，針對823核三延役公投，黃國昌也直率向蔣萬安表態，在政策的立場上，希望...

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

台灣民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安致詞時表態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。