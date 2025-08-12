快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

8/23公投 中選會宣導片上6國字幕鼓勵新住民投票

中央社／ 台北12日電

核三重啟公投8月23日投票，中選會今天說，取得身分證的新住民只要年滿18歲且未受監護宣告，就有投票權。另特別將公投電視宣導廣告配上越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語及英語等6國字幕，鼓勵新住民投票。

將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

中央選舉委員會今天發布新聞稿表示，為鼓勵國民年滿18歲踴躍行使公民權以及投票應注意事項，並兼顧多元族群宣導，公投電視宣導廣告配上越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語及英語等6國字幕，並鼓勵新住民在8月23日上午8時至下午4時，攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往投票。

中選會說，也邀請6位新住民意見領袖分享宣導影片，包括台灣越南裔總會長陳凰鳳、越南新住民網紅阮秋姮、台灣第一位印尼語主播譚雲福、曾參與內政部移民署築夢計畫的泰國新住民章少玲、在柬埔寨出生的新住民二代陳玉旺、以及「菲台之音」創辦人黃琦妮等。

中選會表示，希望透過新住民意見領袖分享，讓更多新住民了解選務，踴躍行使公民投票權，一起參與台灣民主。完整宣導影片在中選會網站「114年全國性公民投票公投專區」（https://gov.tw/ygJ）。

公投 核能 核電

延伸閱讀

核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

周春米：恆春建城150周年 遺憾核三公投突襲

核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

相關新聞

郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

核三重啟公投8月23日投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，經濟部長郭智輝嗆聲核三廠所在地恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，...

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰看支不支持

核三重啟公投23日投票，國民黨立委蘇清泉今天質詢時關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，非核家園神主牌沒...

核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人

屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒...

批賴政府無視挺核能民意 國民黨籲823公投要同意 電價更美麗

823將舉行重啟核三公投。國民黨發言人鄧凱勛質疑，世界趨勢都在核電延役，最新民調也有65%民意支持核三延役，連美方都明確...

核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

民眾黨主席黃國昌上午赴台北市府拜會台北市長蔣萬安，針對823核三延役公投，黃國昌也直率向蔣萬安表態，在政策的立場上，希望...

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

台灣民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安致詞時表態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。