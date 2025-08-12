8/23公投 中選會宣導片上6國字幕鼓勵新住民投票
核三重啟公投8月23日投票，中選會今天說，取得身分證的新住民只要年滿18歲且未受監護宣告，就有投票權。另特別將公投電視宣導廣告配上越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語及英語等6國字幕，鼓勵新住民投票。
將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」
中央選舉委員會今天發布新聞稿表示，為鼓勵國民年滿18歲踴躍行使公民權以及投票應注意事項，並兼顧多元族群宣導，公投電視宣導廣告配上越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語及英語等6國字幕，並鼓勵新住民在8月23日上午8時至下午4時，攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往投票。
中選會說，也邀請6位新住民意見領袖分享宣導影片，包括台灣越南裔總會長陳凰鳳、越南新住民網紅阮秋姮、台灣第一位印尼語主播譚雲福、曾參與內政部移民署築夢計畫的泰國新住民章少玲、在柬埔寨出生的新住民二代陳玉旺、以及「菲台之音」創辦人黃琦妮等。
中選會表示，希望透過新住民意見領袖分享，讓更多新住民了解選務，踴躍行使公民投票權，一起參與台灣民主。完整宣導影片在中選會網站「114年全國性公民投票公投專區」（https://gov.tw/ygJ）。
