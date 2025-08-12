郭智輝嗆恆春半島4鄉鎮「拿掉敦親睦鄰費」 黃國昌：垃圾部長即刻下台

核三重啟公投8月23日投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，經濟部長郭智輝嗆聲核三廠所在地恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，看他們支不支持核三延役」，怎麼會有這麼垃圾的部長，郭智輝現在應該即刻下台，也請行政院長卓榮泰向國人道歉。

立法院會今天邀請卓榮泰率領相關部會首長提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告，國民黨立委蘇清泉質詢時指出，恆春半島4鄉鎮高達75％民眾支持重啟核三，郭智輝答詢時當場反嗆「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！」

黃國昌晚間在臉書發文指出，繼上一次嗆聲台電基層員工「不滿意可以離開」，郭智輝再度在國會傲慢嗆聲核三廠所在地的恆春鄉親「拿掉敦親睦鄰費用，看他們支不支持核三延役」，怎麼會有這麼垃圾的部長，「自以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？」

黃國昌指出，根據民眾黨所做民調，在核三廠安全無虞的狀況下，全國高達七成民眾支持重啟，「跟敦親睦鄰費用一點關係也沒有」，人民憂心台灣供電不穩將對民生、產業發展成重大影響，因此亟需穩定且低碳的核能發電，堂堂經濟部長用輕蔑的態度嗆人民，站在旁邊的卓榮泰聽得下去？

黃國昌說，卓榮泰應該向國人道歉，並且要求不適任的郭智輝即刻下台。

