核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人
屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒想到卻迎來823核三重啟公投，未經專業安全評估就讓全國決定屏東的命運，對屏東人不公平是「欺負屏東人」。
周春米說，非核家園經台灣社會對話許久才確定，「核子反應器設施管制法」卻在核三2號機停役4天前被修改，繼續運轉無須在停機前申請，接著又通過重啟公投案。核三好不容易走過40年， 1、2號機要繼續運轉，大家不煩惱它的安全嗎？
雖然人民有權決定國家要事，但核三在恆春、在屏東，公投卻由全國人決定，而且未事先調查、研究，確保安全無虞，讓人遺憾；也對屏東人極不公平，「欺負屏東人」。
她表示，核三重啟公投對屏東來說是難以承受之重，應該要先經過安全專業檢測，確認安全無虞後再來公投，但現在卻沒有確定性、由全國百姓來決定，這對屏東非常不公平的，所以要提出嚴正抗議。
823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
