快訊

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，823核三重啟公投對屏東人不公平是「欺負屏東人」。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（中）今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，823核三重啟公投對屏東人不公平是「欺負屏東人」。記者潘奕言／攝影

屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒想到卻迎來823核三重啟公投，未經專業安全評估就讓全國決定屏東的命運，對屏東人不公平是「欺負屏東人」。

周春米說，非核家園經台灣社會對話許久才確定，「核子反應器設施管制法」卻在核三2號機停役4天前被修改，繼續運轉無須在停機前申請，接著又通過重啟公投案。核三好不容易走過40年， 1、2號機要繼續運轉，大家不煩惱它的安全嗎？

雖然人民有權決定國家要事，但核三在恆春、在屏東，公投卻由全國人決定，而且未事先調查、研究，確保安全無虞，讓人遺憾；也對屏東人極不公平，「欺負屏東人」。

她表示，核三重啟公投對屏東來說是難以承受之重，應該要先經過安全專業檢測，確認安全無虞後再來公投，但現在卻沒有確定性、由全國百姓來決定，這對屏東非常不公平的，所以要提出嚴正抗議。

公投 核能 核電

延伸閱讀

恆春旅遊醫院牙科中心開幕 居民看牙更便利

周春米：恆春建城150周年 遺憾核三公投突襲

省下舟車往返 東港高中學生宿舍動土預計明年底完工

影／屏東縣三地門鄉收穫節熱鬧登場 周春米：終於放晴了

相關新聞

核三重啟公投未經專業安全評估 周春米：欺負屏東人

屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院益科診療中心開幕典禮，致詞時指出，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，沒...

批賴政府無視挺核能民意 國民黨籲823公投要同意 電價更美麗

823將舉行重啟核三公投。國民黨發言人鄧凱勛質疑，世界趨勢都在核電延役，最新民調也有65%民意支持核三延役，連美方都明確...

核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

民眾黨主席黃國昌上午赴台北市府拜會台北市長蔣萬安，針對823核三延役公投，黃國昌也直率向蔣萬安表態，在政策的立場上，希望...

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

台灣民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安致詞時表態...

核三公投正反激辯 黃士修：反核是反美 甘崇緯：核安有風險

核三公投將於廿三日舉行，中選會昨舉行第三場說明會，正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修表示，全世界都已經重新擁抱核能，但...

白宮前副顧問博明：台灣應重啟除役核電廠

美國白宮前副國家安全顧問博明與曾任美國太平洋司令部作戰主任的蒙哥馬利表示，台灣應該重啟除役的核電廠，這是強化能源安全的關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。