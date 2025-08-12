快訊

周春米：恆春建城150周年 遺憾核三公投突襲

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣長周春米今天出席恆春旅遊醫院活動，有感而發表示，正逢建城150周年喜事，竟面臨突襲公投；未經安全評估，即讓全國人民決定屏東核三重啟與否，令人遺憾。

周春米今天出席衛福部恆春旅遊醫院牙科診療中心開幕典禮致詞表示，恆春半島能走到今天充滿感謝，看見在地耕耘各單位皆到場是喜事。不過她話鋒一轉表示，今年正逢恆春建城150周年，縣府準備許多慶祝活動，卻意外迎來823核三重啟公投。

周春米表示，非核家園經台灣社會對話許久才確定，核子反應器設施管制法卻在核三2號機停役4天前被修改，繼續運轉無須在停機前申請；接著又通過重啟公投案。雖然人民有權決定國家要事，但核三在恆春、在屏東，公投卻由全國人決定，且未先調查、研究，確保安全無虞，非常令人遺憾。

周春米說，好不容易走過40年，核三1、2號機要繼續運轉，「大家不煩惱它的安全嗎」，現在極端氣候，一下風雲變色、天地無情，做事應更謙卑，不是在立法院過半就可以為所欲為。

周春米會後接受媒體聯訪表示，看到許多人努力讓恆旅醫療資源更充分，想到恆春半島鄉親愛鄉愛土，因此有感而發。核三重啟公投對屏東來說是難以承受之重，大家長年在此守護這座城市150周年，相關建設胼手胝足一起努力，現在卻要面臨突襲性公投，且沒有確保安全性，要提出嚴正抗議。

公投 核能 核電 核三 周春米

