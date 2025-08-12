批賴政府無視挺核能民意 國民黨籲823公投要同意 電價更美麗

823將舉行重啟核三公投。國民黨發言人鄧凱勛質疑，世界趨勢都在核電延役，最新民調也有65%民意支持核三延役，連美方都明確建議台灣應該重啟核能，民進黨對這些呼籲都當沒看到，在背離民意道路上越走越遠。呼籲全民823核三公投要出門投同意票，讓電價更美麗，能源更有序；至於當天七個選區的罷免案則要投「不同意罷免」，讓監督的力量繼續在立法院替人民把關。

國民黨今舉行記者會，鄧凱勛表示，台電董事長曾文生稱台電不缺電，他在2024年8月說數據中心要申請用電量5MW以上，如果設在桃園以北一律不核准供電，今年8月又說「核電除役不影響供電」，說法變來變去讓人錯亂，如果供電真的充足穩定，為什麼要限制企業就近投資？

鄧凱勛表示，且2030年前至少有10座數據中心要設在台灣，相關AI運算、雲端服務、半導體製程都需要全年不間斷的電力供應，再生能源因間歇性的發電要如何支撐？他也說，台灣的百工百業都在挺核能，民進黨也當沒聽到，在背離民意道路上越走越遠。台電必須回應廠商對於用電的憂慮。

鄧凱勛指出，世界趨勢都在核電延役，美國有96座核能反應爐，通過延長使用執照，日本14座核電廠重啟，法國、加拿大、芬蘭、英國都宣布核電廠延役。最新民調有65%的民意支持核三延役，美方也明確建議台灣應該重啟核能，民進黨最愛說重視國安，但卻對美方的連續呼籲當沒看到，難道國安也可以雙標？

國民黨立委葛如鈞說，沒有電力就沒有AI，沒有AI台灣就沒有前途」，穩定的電網是台灣經濟發展的命脈，科學園區一旦停電後果不堪設想；但曾文生卻在8月7號公投辯論中說台灣沒核三也不缺電，身為台電董事長竟說出如此短視的話，令人瞠目結舌，搞不清楚他是董事長還是側翼？

葛如鈞指出，黃仁勳曾說「台灣一定要投資核能」，美國在台協會處長谷立言也表示「所有先進製程技術突破都需要消耗前所未有的能源」，台灣5年內為滿足人工智慧產業需求，全國電力的需求要增加13%。依各國計算，如果要全力發展AI，年增電力需求將是全國電力的3%到30%，但政府卻逐年關閉核電機組，難道又要蓋光電板破壞環境？

葛如鈞說，核能對於台灣國防安全至關重要，此刻不需要政治鬥爭，而要現代化的能源戰略，政府若是真心想捍衛台灣，重點在於提供穩定電力。全世界都在搶穩定低碳的能源，日本、瑞士、瑞典紛紛重啟核電，新加坡和美國也在合作核能，過去相對反核的德國也重新思考核能，只有台灣拚命大關機違背民意。

