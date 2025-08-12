核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌上午赴台北市府拜會台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影
民眾黨主席黃國昌上午赴台北市府拜會台北市長蔣萬安，針對823核三延役公投，黃國昌也直率向蔣萬安表態，在政策的立場上，希望蔣萬安以首都市長的高度，能夠登高一呼，鼓勵大家都出來投票。

黃國昌指出，台灣的能源政策要往前走，不能夠再讓民進黨擺爛不作為，繼續讓人民受苦，讓產業的發展受限，現在面臨最大的問題，他很直率的跟蔣萬安市長，和台北市府團隊報告，現在面對最大的問題是，民主進步黨政府已經不負責任，面對核三延役的公投「全面不提」用冷處理的態度「不談不提」。

他說，甚至行政院非常不負責任，在5場公開說明會當中，找了2位執行單位，而不是有決策能力的人，當作所謂的反方代表，而整個民進黨，目前他們所擺出來的姿態跟策略，就是希望用「冷處理」的方式，因為他們知道真的讓台灣人民表達意見的話「結果顯而易見」，他們希望讓投票率能夠再壓低到25%以下。

黃國昌指出，民眾黨既然提起了核三延役的公投，就要肩負起責任，目前全黨公職在全國各個角落，全黨動員深入每個社區鄰里，希望能夠讓更多的台灣民眾知道有這場核三延役的公投，也拜託大家用手中神聖的選票來協助台灣完成重要的能源再轉型的工程，

黃國昌表示，怎麼提高投票率，變成是當務之急，以公投民主起家的民進黨，到2025年的今天，竟然害怕人民公投，用如此消極的方式，希望人民不要出來投票。當執政者擺爛的時候，在野黨要肩負起撐起這個國家的責任，否則台灣人民怎麼辦？產業發展怎麼辦？

黃國昌表示，在台北市市府的公務體系當中，他百分之百尊重文官的行政的中立，但是在整個政策的立場上面，也希望蔣市長以首都市長的高度能夠登高一呼，鼓勵大家都出來投票，投票率的上升，代表了台灣民主的成熟，代表了台灣人民用手中的選票，共同為台灣的能源政策一起做決定。

公投 核能 核電 黃國昌 蔣萬安

