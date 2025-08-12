黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

台灣民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安致詞時表態支持核三延役，更強調需要的是能源韌性，不要執政任性。

蔣萬安致詞說，市政其實也是延續，一棒接一棒，台北也一步一步到今天高度發展階段，所以這都要感謝過去很長一段時間歷任市長，包含黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌到柯文哲前市長，以及所率領的歷屆行政團隊大家共同努力。

蔣萬安說，感謝民眾黨主席黃國昌及民眾黨北市議員來訪、交換意見，討論很多議題。尤其最關注也是討論熱度高的就是核三延役公投，台北市政府兩年多上任確實跟團隊討論能源政策，特別我們的理工一哥、副市長李四川。

蔣萬安說，李四川跟北市府很多意見看法，都認為議題非常重要，所以這攸關台北市、台灣未來長久的發展，唯有如此，台北往前邁進、台灣迎向全世界，「所以我的立場非常清楚，就是支持核三延役。」

蔣萬安說，首先台北市是台灣創新研發以及總部營運中心，政府應該要有一個可長可久務實，不受制於意識形態的政策，所以打造一個安全、乾淨、多元的能源組合，這就是他的立場，也唯有如此，台北、台灣才能夠發展。

蔣萬安也說，但很可惜，看到民進黨政府每次碰到能源議題，就是膝反射式的報擁抱神主牌，如果說反核是民進黨的神主牌，那在安全前提之下，有乾淨、多元的能源組合、穩定提供電力，「這就是我們的神主牌」。

他強調，這才能夠回應台灣社會，民生的需求，才是以民為本的能源政策，所以需要是能源韌性，不要執政任性。

蔣萬安也說，再者從歷史眼光來看這議題，核能其實台灣整個發展的歷程，回看過去這50年，也是奠定台灣經濟發展非常重要的基礎，七零年代能源危機發生的前後，當時中央政府推動十大建設，有了核一，後續核二核三完工，奠定經濟發展基石，是當時國民黨政府的努力，「我們也一直都在，承接這樣的付出」。

蔣萬安說，日本在核災之後，也重啟核電，美國也已經表達對於台灣核能議題的具體關切、方向。六月份他特別到法國巴黎走了一趟，參加巴黎協議十周年簽訂的城市論壇，看見法國政府在推動核能政策的優勢與決心，應該要再這樣的一個認識基礎之下，來了解全球發展的趨勢，時代在變、環境在變、潮流也在變。

蔣萬安說，現在到電力及戰力、戰力及國力時代，台北有個目標，打造成為以AI驅動的智慧城市，但如果沒有穩定供電，要怎麼發展AI，這樣如果沒有充分的電力，如何迎接關鍵挑戰？

他再強調，「我也很清楚，表達我的立場，支持核三延役。」也希望透過民主的方式，能夠讓政府改變現在能源政策，黃仁勳講過一句話「Run don’t walk」，所以希望即刻跟上時代的潮流，也希望透過民主的方式，讓民進黨政府，加快腳步、趕緊跟上。

商品推薦