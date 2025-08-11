反對核三延役公投 民進黨宜蘭縣黨部：今日重啟核三、明日重啟核四

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，宜蘭處於核四撤退圈，憂心一旦今日重啟核三，明日將重啟核四。本報資料照片
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，宜蘭處於核四撤退圈，憂心一旦今日重啟核三，明日將重啟核四。本報資料照片

針對民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭宣傳823 核三延役公投民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，核安審查流程尚需明訂、核能廢料尚待解決，此時藍白聯手以11億為代價硬推公投，並不是為了台灣能源安全的辯論與共識，僅是為了政治私利而恣意操弄，無法認同。

立法委員陳俊宇表示，今日核三，明日核四，藍白兩黨可以隨意的主張重啟核三，那明天是不是也能重啟核四？

陳俊宇說，核三看似離宜蘭很遠，但宜蘭同樣深受核四威脅，完全能感同身受核三周邊鄉親的心聲，因為藍白兩黨至今無法回應核廢料的存放以及安全無虞的廠設等問題，草率發起公投，無疑是拿台灣人民的生命安全做賭注，能夠留給台灣下一代更安全的用電環境，才是最重要的目標。

縣黨部主委邱嘉進表示，宜蘭曾因處於核四撤退圈（原核四廠址距宜蘭縣政府37公里，距蘇澳約50公里），一旦發生核災，將讓宜蘭淪陷，因此當年全民用公投否決了核四，藍白一旦通過核三重啟，核四可能也會「順理成章」啟用，今日核三重啟、明日核四復辟，這條政治路線已昭然若揭。

邱嘉進說，根據行政院114年8月1日公告，核安會已預告修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，明確要求已除役的核電廠若要重啟，必須經過輻射查核與耐震等安全評估，並取得主管機關換發執照後方得運轉；換言之，重啟核三並非藍白宣傳中那樣輕而易舉。

他說，核電廠重啟必須遵循「兩必須」與「三原則」，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依該辦法完成自主安全檢查，評估安全條件、重啟期程與成本效益；「三原則」是核安無虞、核廢有解、社會共識，現階段根本不具備重啟的條件。

