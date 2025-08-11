美國前官員：強化台灣能源安全 須重啟核電
美國前國安官員與退役海軍少將認為，台灣應該重啟除役的核電廠，這是強化能源安全的關鍵要務，以對抗中國大陸的威脅。
彭博資訊報導，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）與曾任美國太平洋司令部作戰主任的蒙哥馬利（Mark Montgomery），上月底參加保衛民主基金會（FDD）在台北舉行的兵推後，做出上述結論。台灣須採取的其他措施，包括增加液化天然氣（LNG）儲備、與擴大LNG運輸船隊。
博明受訪時表示：「台灣極易遭受能源禁運的衝擊，要減緩相關影響，可透過改善電網、加強LNG的供給與儲備安全，當然，還有重啟閒置的核電廠。」
博明和蒙哥馬利參與的兵推，聚焦能源安全，主因經濟合作發展組織（OECD）的前30大經濟體中，台灣電網的脆弱性數一數二，當地半數供電仰賴LNG進口。
FDD兵推未對媒體開放，但蒙哥馬利與其他兩人，向彭博講述了兵推情況，他們主要心得是台灣非常脆弱。蒙哥馬利說，中國只消攔住七、八艘LNG船，這很容易辦到，就能對台灣施壓。
博明表示，兵推情境之一是扮演台電的一方，優先供電給醫院等重要民生機構，迫使部分製造中斷，導致半導體生產減速，引發巨大混亂。全球九成以上的最先進的人工智慧（AI）晶片，在台灣生產。
蒙哥馬利透露，兵推也模擬對台電發動網攻，敵方啟動植入電網的惡意軟體，切斷電廠供電。
