823核三延役公投倒數 宜蘭藍白合首同框喊投同意票

823核三延役公投進入倒數，民眾黨主席黃國昌今到宜蘭宣傳，國民黨議長張勝德等議員站出來力挺，宜蘭藍白政治人物首度同框展現團結。黃國昌說，民進黨不檢討錯誤能源政策，只知道用納稅人的錢無止盡貼補台電，不斷漲電價，此事必須徹底改正，呼籲大家用更大的民主投下同意核三延役，敲醒民進黨。

宜蘭「核三延役公投 × 健走活動」由民眾黨主席黃國昌領軍，中央評議委員會主委李偉華、縣黨部主委陳琬惠及國民黨立委吳宗憲、議長張勝德、議員林岳賢、陳鴻禧等人齊聚現場，號召民眾用實際行動支持核三延役，宜蘭小草志工協會發起的健走訂8 月 17 日晚上7時30分在宜蘭運動公園體育館前集合，為台灣人未來發聲。

黃國昌說，民眾黨跟國民黨曾在立院聯手通過核管法的修法，希望給民進黨一個下台階，讓他們自己啟動核三延役；但民進黨非常固執，不檢討反省錯誤政策，所以民眾黨才提出公投，藍白攜手合作藉由選票打醒民進黨，改正錯誤能源政策， 拜託鄉親823出來投同意票，透過民主決定這個重大的公共政策。

民眾黨縣黨部主委陳琬惠強調，宜蘭跟核三延役有什麼關係？宜蘭空氣好，希望不只宜蘭有好空氣，也希望全台灣都有好空氣，核三延役在安全前提下若能夠重啟，台灣能有更乾淨安全且穩定的發電，一定要出來投同意票。

議長張勝德說，全世界已有很多先進國家重啟核能，未來台灣要打造AI島，所需要的能源非常吃重，相信一個好的能源政策，沒有理由去反對，相信宜蘭人會勇敢站出來投下同意票。

吳宗憲表示，執政黨做錯的東西要導正回來，能源是個數學問題，不是政治問題，不能容許民進黨錯誤的能源政策，或思考到背後利益而繼續錯下去，帶給人民痛苦。

吳宗憲說，之前的颱風讓大家看到民進黨光電政策有問題，中颱而已就造成光電板毀損，民進黨綠能政策若無法達到2025年再生能源20%的配比，會讓子孫在能源使用上走鋼索；民眾黨這次提出公投，國民黨完全支持，對的事值得全民一起支持，團結合作讓公投順利過關。

