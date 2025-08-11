稱分散式電網提升能源韌性 廢核平台：莫寄望老舊核電機組

快訊

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
核三重啟公投8月23日投票，中選會將於8月7日起舉辦5場電視發表會或辯論會。圖／聯合報系資料照片
核三重啟公投8月23日投票，中選會將於8月7日起舉辦5場電視發表會或辯論會。圖／聯合報系資料照片

中選會今下午舉辦第3場公投意見發表會，全國廢核行動平台表示，正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修所提國際核電延役趨勢、國際能源倡議、核廢料處置、德國的非核家園政策、甚至是核電廠耐震問題等，均為毫不科學、理性、務實的荒唐言論，這些具體的錯誤都需要被導正。

全國廢核行動平台表示，黃士修和擁核方近來大肆宣傳為重啟成功案例的Palisades核電廠，實際上仍尚未重啟，後續仍需經過美國核管會其他許可及監管方面的程序，才能真正重啟。原先訂定今年底以前完成重啟的目標能否達成，目前仍難以判定。

全國廢核行動平台說，延役的真正安全關鍵，在於業者能否定期檢查並維護所有老化或劣化的零件，並確保無法更換的部件能在延役期間內保持功能正常，直到除役為止。然而，若新發現的脆弱環節未被改善，延役並不代表反應爐安全無虞。

全國廢核行動平台指出，在能源轉型的進程下，不僅備轉容量率超過10%的「綠燈日」，從三座核電廠皆上為除役的2016、2017年皆少於60天，到了2024年以增至357天，再生能源和儲能系統的建置以及需量反應的及時調度，更在2024年403花蓮大地震造成發電機組跳脫的情況下發揮功效，避免大停電。近期的丹娜絲颱風後，亦可見到各類光電搭配儲能設施，快速提供災區能源服務需求。

因此，要提升台灣的能源韌性，需要的是從過度集中於少數大型發電機組與高壓輸電幹線的系統，轉型至分散式電網，擴大家戶型太陽光電搭配儲能設備的推廣，朝向打造區域微電網，並強化再生能源案場在颱風、地震等災害來臨時的備援能力；而非寄望老舊、昂貴、緩慢又高風險的核電機組。

全國廢核行動平台強調，重啟核三包括安全審查、老化評估、設備汰換更新等，需要至少5年的時間，以及至少千億的投資，其機會成本是台灣溫室氣體的加速減量與再生能源的持續發展，以核養綠的願景不僅並無實例佐證，更是無視核能與綠能間排擠效應的實證。

