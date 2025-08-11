核三重啟公投意見 甘崇緯：再生能源才是能源韌性的選項
核三重啟公投8月23日投票，中選會今天舉辦在第三場公投意見發表會，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯。甘崇緯表示，核三商轉至今已經40年，各種條件都不符合歐盟認定的綠電標準，國人不該再承擔可能發生核災的風險，分散且多元的再生能源電網才是兼顧能源韌性的選項。
甘崇緯表示，從2025年5月17日到今天，台灣電力的備轉容量率不但97%的時間都在10%以上，即使在最尖峰、最緊張的時刻也都還有6.2%的電量是備而不用的，代表我們沒有因為核電歸零而缺電。根據經濟部的節電計畫，到2027年可以省下206億度電，核三在還沒有除役的2023年，一整 年的發電量也才178億度，光靠節電就可以省下一座核三廠，那何還要冒險重啟一座已經除役的老舊核電廠？
甘崇緯指出，核三商轉後發生不少事故，最嚴重的是2001年3月18日發生的3A事故，當時核三廠發生了整個配電盤燒掉，導致廠外電源全面喪失，連備用的兩部緊急柴油發電機也供電失敗，整座電廠全黑長達2個小時， 最後是靠第5台緊急柴油發電機才免於核災。
甘崇緯說，歐盟說核能如果要被歸在永續能源的替代方案，必須要在2050年前有高階核廢料最 終 貯置場並正式運轉，核三廠發的電並不符合歐盟認定的永續能源替代方案。
甘崇緯說，核電廠重啟並不是隔天就能發電，要經過層層的安全程序，整個流程下來至少5年起跳，而且也不能忽略戰爭時期的風險，比起依賴大型集中的能源設施，分散且多元的再生能源電網才是兼顧能源韌性的選項。
甘崇緯強調，當未來更進步的核廢料處理技術問世，還能大幅縮短核廢料的半衰期，希望這天能盡快到來，也希望核融合技術盡早問世，但在那天來到之前，我們都必須要面對現實，國人不該再承擔可能發生核災的風險。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言