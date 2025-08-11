核三公投說明會第三場 黃士修：反核就是「反美、賣台、舔共」

核三公投將於8月23日舉行，中選會今舉行第三場說明會，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯。黃士修表示，全世界都已經重新擁抱核能，但反核方卻只能在核災與核廢兩點跳針，更強調反核就是「反美、賣台、舔共」。

核三公投說明會已經進行2場，黃士修對前二場的反方代表論點一一駁斥，痛批台電鉅額虧損，曾文生爽當董事長還情緒勒索，要求要求符合安全才公投，但是事實上卻是什麼都沒做，而2024年人均用煤電量世界第一，核二核三要是運轉，中火10部燃煤機組就可以除役。

對於第二場正方代表，行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫呼籲要使用可負擔的潔淨能源，黃士修則表示，政府卻是用火力減碳，核能發電包含核廢料處理，每度電只要1.5元，相較於再生能源，核二、核三運轉就可省下2400億元，就算只有核三，每年也可發150億度，可賺600億元，「以核養綠才是社會最大公約數。」

黃士修表示，政府多次強調能源安全、核廢有解、全民共識三原則，但美國多次嚴厲警告，非核會破壞台灣能源安全，且美國多次表態可以處理協助處理核廢料，因此反核就是反美、賣台、舔共。

黃士修指出，歐盟已經將核能納入綠色政綱，但很多環團仍拒絕承認核能是乾淨能源，歐盟更說，除了新核能電廠外，延役舊機組也符合永續投資，如果台灣無法提供無碳永續的能源，會被淘汰於九成供應鏈。

對於反核方擔憂核災，黃士修說，很多人因為福島核災轉為反核，但世界衛生組織長期追蹤，福島核災的核能外洩，沒有造成任何增加死亡或罹癌，且核電廠是最不怕地震的設施，311大地震後，鄰近福島的女川核電廠反而成為避難設施，「核三廠原始設計耐震0.72G，加固之後可耐1.384G，而7級大地震0.4G」。

黃士修表示，全世界只剩下台灣還在堅持非核家園，不只德國轉向，就連歐盟、美國、日本都在使用核能，質疑環團要消費福島核災到哪一年、要散布謠言到哪一年，呼籲社會不能被造謠的騙子拉回到撕裂的年代。

台灣沒有處理高階核廢料的場域，就是因為環團不斷的用錯誤資訊恐嚇台灣民眾，高階核廢料根本不是問題，包括美國、日本都多次表態可以協助，2018年的以核養綠公投，就連核電廠附近的民眾都支持，恆春居民有7成支持核三延役。

黃士修表示，甘崇緯不斷重申核三廠會爆炸很危險，但民進黨執政九年，從未提前關閉核電廠，美國有100座反應爐，延役到60年甚至80年，所謂40年的使用年限是反托拉斯，與安全無關。

除了連打曾文生、林子倫與甘崇緯外，黃士修連第四場、第五場的正方代表自學少女吳亞昕、立委莊瑞雄也不放過。他表示，吳亞昕自己說「我的學經歷可能沒有辦法跟很多專家比擬，社會與決策者更應該聽我們新世代的聲音」，但吳亞昕無法代表新世代，事實上，現在年輕人覺得反核很智障，而吳亞昕出身的親子共學，更在當初反核時，直接把小孩推第一線當人肉盾牌。

黃士修更喊話吳亞昕，自己與民眾黨主席黃國昌、和碩董事長童子賢一樣，當初也反核，但是後來察覺到自己被騙，因此成立了科學社團核能流言終結者，呼籲吳亞昕應該多讀一點書。

