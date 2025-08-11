中選會：若北市8/13因颱風停班 公投發表會延期
核三重啟公投第4場發表會8月13日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。中選會今天說，因應颱風楊柳可能來襲，若台北市政府宣布停止上班，13日公投發表會將延期至14日舉行。
將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」
氣象署表示，颱風楊柳結構結實，預計13日有機會從花東登陸，最快今天深夜就有機會發布海警、明天中午前後發布陸警，13日風雨最大，花東及南部山區防豪雨以上降雨。
中央選舉委員會今天透過新聞稿表示，因應颱風可能來襲，公投第4場意見發表會原定於8月13日舉行，屆時若經台北市政府宣布停止上班，將延期至8月14日下午3時舉辦。
中選會說明，依「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」第11條第3項規定，發表會因故無法舉行時，應由中選會改定發表會日期或場所。全國性公民投票案第21案意見發表會自8月4日至16日期間辦理，相關期程已於5月23日公告。
中選會表示，正反方代表人如果要更換，必須在舉辦日前儘速通知，以利後續安排。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言