中選會：若北市8/13因颱風停班 公投發表會延期

核三重啟公投第4場發表會8月13日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。中選會今天說，因應颱風楊柳可能來襲，若台北市政府宣布停止上班，13日公投發表會將延期至14日舉行。

將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

氣象署表示，颱風楊柳結構結實，預計13日有機會從花東登陸，最快今天深夜就有機會發布海警、明天中午前後發布陸警，13日風雨最大，花東及南部山區防豪雨以上降雨。

中央選舉委員會今天透過新聞稿表示，因應颱風可能來襲，公投第4場意見發表會原定於8月13日舉行，屆時若經台北市政府宣布停止上班，將延期至8月14日下午3時舉辦。

中選會說明，依「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」第11條第3項規定，發表會因故無法舉行時，應由中選會改定發表會日期或場所。全國性公民投票案第21案意見發表會自8月4日至16日期間辦理，相關期程已於5月23日公告。

中選會表示，正反方代表人如果要更換，必須在舉辦日前儘速通知，以利後續安排。

商品推薦