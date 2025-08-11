民調／60.5%民眾同意光電不該再擴建 23.1%不同意

丹娜絲颱風侵襲中南部，導致大批光電板遭破壞。風傳媒針對光電進行民調，有高達60.5%民眾同意應該檢討能源政策，光電不該再大規模增加擴建（33.4%很同意、27.1%還算同意），23.1%不同意（14.9%不太同意、8.2%很不同意）；另有16.4%未明確回答。

該民調經交叉分析顯示，各族群表示「同意」的比率相對較高，尤其是中彰投地區，或40-69歲、高中職/專科教育程度，以及傾向國民黨與民眾黨的民眾。

另外風傳媒民調還詢問民眾，部分媒體報導「台灣推動光電的過程中，曾經發生不少弊案」，請問您同不同意？有60.5%民眾表示同意（32.6%很同意、27.9%還算同意）；14.6%不同意（10.5%不太同意、4.1%很不同意），24.9%未明確回答。

交叉分析顯示，各類民眾表示「同意」的比率相對較高，尤其是男性、雲嘉南地區、30-59歲、高中職/專科/研究所教育程度，以及傾向國民黨與民眾黨的民眾。

本次調查經費來源為風傳媒，調查執行單位為風傳媒民調。調查於2025年8月1日至8月4日間進行，成功訪問全國22個縣市共1068位且年滿18歲民眾；在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3個百分點。調查方法為電腦輔助電話訪問（CATI）；抽樣方法有二，一為市內電話調查，依據內政部公布的各縣市人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，在全國住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（random-digit-dial）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號。二為手機電話調查，以國家通訊傳播委員會（NCC）公布之「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」（手機號碼前五碼之核配狀況），搭配以隨機亂數的手機號碼最後五碼作為實際撥出的電話門號。

