快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

民調／60.5%民眾同意光電不該再擴建 23.1%不同意

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供
2018年823水災後，2021年嘉縣沿海義竹鄉滯洪池光電廠完工， 不到4年遭丹娜絲風災毀損，還因清除廢光電板違反廢清法遭環保局重罰。圖／讀者提供

丹娜絲颱風侵襲中南部，導致大批光電板遭破壞。風傳媒針對光電進行民調，有高達60.5%民眾同意應該檢討能源政策，光電不該再大規模增加擴建（33.4%很同意、27.1%還算同意），23.1%不同意（14.9%不太同意、8.2%很不同意）；另有16.4%未明確回答。

該民調經交叉分析顯示，各族群表示「同意」的比率相對較高，尤其是中彰投地區，或40-69歲、高中職/專科教育程度，以及傾向國民黨與民眾黨的民眾。

另外風傳媒民調還詢問民眾，部分媒體報導「台灣推動光電的過程中，曾經發生不少弊案」，請問您同不同意？有60.5%民眾表示同意（32.6%很同意、27.9%還算同意）；14.6%不同意（10.5%不太同意、4.1%很不同意），24.9%未明確回答。

交叉分析顯示，各類民眾表示「同意」的比率相對較高，尤其是男性、雲嘉南地區、30-59歲、高中職/專科/研究所教育程度，以及傾向國民黨與民眾黨的民眾。

本次調查經費來源為風傳媒，調查執行單位為風傳媒民調。調查於2025年8月1日至8月4日間進行，成功訪問全國22個縣市共1068位且年滿18歲民眾；在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3個百分點。調查方法為電腦輔助電話訪問（CATI）；抽樣方法有二，一為市內電話調查，依據內政部公布的各縣市人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，在全國住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（random-digit-dial）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號。二為手機電話調查，以國家通訊傳播委員會（NCC）公布之「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」（手機號碼前五碼之核配狀況），搭配以隨機亂數的手機號碼最後五碼作為實際撥出的電話門號。

公投 核能 核電

延伸閱讀

批邱鎮軍持雲豹能源股票 曾玟學：嘴巴上開炮，手裡數鈔票

持有5張雲豹能源股票 立委邱鎮軍：持股不等於喪失監督權

設置後才知道太陽能光電板問題多 彰化偏鄉提解方盼協助

影／風災毀光電板暫置農地…民代憂2度汙染 空拍鳥瞰現況曝光

相關新聞

民調／60.5%民眾同意光電不該再擴建 23.1%不同意

丹娜絲颱風侵襲中南部，導致大批光電板遭破壞。風傳媒針對光電進行民調，有高達60.5%民眾同意應該檢討能源政策，光電不該再...

中選會：若北市8/13因颱風停班 公投發表會延期

核三重啟公投第4場發表會8月13日舉行，由民眾黨立委黃國昌對決親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。中選會今天說，因應颱...

核管法子法預告 核電廠申請再運轉須提6大事項

核三重啟公投八月廿三日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提六大事項，若無異議，最快十月上路。

核管法子法最快10月上路 核電廠申請再運轉須明定6大事項

核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10...

核三重啟公投第3場發表會 8月11日黃士修對決甘崇緯

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第3場將於11日下午3時在民視登場，正反方代表分別為核能流言終...

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

台電董事長曾文生昨（7）日在核三重啟公投首場意見發表會表示，唯有台電經過透明程序先做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。