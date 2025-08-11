核三公投第四場發表會遇颱風 中選會：若停班延至14日舉行

中選委會11日表示，因應颱風可能來襲，823核三重起公投（全國性公民投票案第21案）第四場意見發表會，原定於本周三13日舉行，屆時若經台北市政府宣布停止上班，將延期至翌日（本周四14日）下午3時舉辦。

中選會說明，依「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」第11條第3項規定，發表會因故無法舉行時，應由中選會改定發表會日期或場所。全國性公民投票案第21案意見發表會自2025年8月4日至8月16日期間辦理，相關期程已於2025年5月23日公告。

此外，中選會提醒，正反方代表人如有更換之必要，請務必於舉辦日前儘速通知，以利後續作業安排，確保發表會順利進行。

